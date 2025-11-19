A magyar állam 2611 forintos áron ad olyan részvényeket Mészáros Lőrinc bankjának, amik tőzsdei ára 5700 forint

Egy szerdai reggeli posztjában Hadházy Ákos hívta fel a figyelmet arra a még keddi tőzsdei hírre, amiről a Portfólió számolt be: a magyar állam 5 százaléknyi részvényt elad a tulajdonában lévő 20 százaléknyi MBH-részvényből. Ez ugyebár a Mészáros Lőrinc-féle több pénzintézetből összegyúrt bankholding, amely részvényeinek mintegy 14 százaléka forog a tőzsdén, és amelyben a leggazdagabb magyarnak cégein keresztül 46-47 százalékos tulajdona van.

A mostani tranzakcióval 16 126 481 darab részvény cserél gazdát. Ezek piaci értéke a keddi, részvényenként 5700 forintos tőzsdei záróár alapján 91,9 milliárd forint lenne. (Ez a záróár egyébként nagyon komoly árfolyamvesztésről tanúskodik egy olyan időszakban, amikor szárnyaltak a tőzsdék: az MBH árfolyama tavaly november végén még 7500-7800 forint volt, mintegy 30 százalékkal magasabb, mint idén – ugyanez alatt az idő alatt az OTP-árfolyam 21 ezerről 31 ezer forint fölé, csaknem 50 százalékkal nőtt.)

A vevőnek, az MBH Bank Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezetének, tehát maga a Mészáros Lőrinc-banknak azonban ördögi szerencséje volt. A csillagok szerencsés együttállásának, vagy ki tudja, minek köszönhetően a részvénycsomagért ennek csak kevesebb, mint felét, 42,1 milliárd forintot kell kifizetnie. Részvényenként tehát 2611 forintért jutnak hozzá az 5 százalékos paketthez – de lefordíthatjuk ezt úgy is, hogy részvényenként 3089 forintot, tehát összesen 49 820 941 700, azaz közel 50 milliárd forintot bukik az üzleten a magyar állam. És nyilván ennyit nyer rajta Mészáros Lőrinc (bankja) – bár a közlemény szerint az MBH „egy egyszeri kiegészítő vételár” kifizetésére is köteles lehet a későbbiekben, de erről semmilyen konkrétumot nem tudni.

Frissítés: az MBH tájékoztatása szerint a bank MRP-szervezete „piaci alapon vásárolt részvényeket, a vételár független, nemzetközi pénzügyi tanácsadó által került meghatározásra”. A négy nagy nemzetközi tanácsadócég, az úgynevezett Big4 egyike állapította meg ezt a részvényenkénti vételárat. A bank azt a lapunknak elküldött közleményben azt állítja, hogy Hadházy Ákos posztja „szakmailag megalapozatlan és félrevezető módon értelmezi az MBH Bank által bejelentett ügyletet”. A bank szerint ugyanis a részvény „jelenlegi tőzsdei árfolyama esetében figyelembe kell venni, hogy amikor egy vállalat közkézhányada alacsony, az egy illikvid piacot eredményezhet, amelyet spekulatív értékmozgások is alakíthatnak. Az ilyen esetekben az adott tőzsdei árfolyam nem feltétlenül tükrözi a részvény valós értékét.”

Oké, az 50 milliárd forint nem 500 milliárd forint, hanem csak a tizede az MNB-s alapítványoknál eltűnt pénznek, de ha abból indulunk ki, hogy annak évek szorgos erőfeszítésével kelt lába, ez pedig egyetlen tranzakció eredménye, az állami vagyongazdálkodás sikere hasonló léptékűnek mondható.

Illusztráció: Botos Tamás/444



