Felfüggesztett fogházra ítéltek három férfit, mert későn hívtak mentőt egy balesetet szenvedett kollégájukhoz, aki addigra elhunyt

Felfüggesztett fogházbüntetésre ítélték azokat a férfiakat, akik egy munkahelyi balesetben megsérült társukhoz nem hívtak időben segítséget, így a kollégájuk a helyszínen meghalt, közölte a Zalaegerszegi Törvényszék.

Az elsőrendű vádlott, az alkalmi munkavállalóként közreműködő sértett és egy ismerősük 2021 májusában egy, a Zalaegerszegtől légvonalban néhány kilométerre, Búcsúszentlászló szomszédságában lévő, Nemeshetéshez közeli erdőben készültek fakitermelésre. A később áldozat a terep felmérése után egy erdészeti traktorral visszaindult a település felé, majd „az erősen lejtős, kanyargós, sáros erdei út egy jobbra ívelő kanyarjában figyelmetlensége miatt lesodródott a bal oldali, felázott rézsűre”. A munkagép a manőver miatt „letért az útról, lebucskázott a 17 méter magas partoldalon, majd a falu egyik aszfaltozott utcájára zuhant”, és közben többször átfordult, abból a későbbi áldozat ki is esett.

Az elsőrendű vádlott és ismerőse a robajt hallva a járműhöz siettek, ahol a gépet jobb oldalára fordulva, míg a sértettet amellett fekve találták meg. A gépet vezető férfi „feje vérzett, nem tudott felállni, de a végtagjait mozgatta, illetve alkoholt és cigarettát kért”, közölte az esetet ismertetve a törvényszék. Bár a jelenlévők egyike felszólította az elsőrendű vádlottat, hogy hívjon mentőt, a férfi csak a munkáltatójukat értesítette – ő a gép tulajdonosa és az ügy másodrendű vádlottja –, majd autóba ültették a sértettet, és távolabb vitték a baleset helyétől.

A másod- és harmadrendű vádlottak ezután a baleset helyszínén megtisztították az útszakaszt és talpra állították a munkagépet, majd csak ezután győződtek meg a sértett állapotáról. „A férfi ekkor már fájlalta a csípőjét, de ismét szeszesitalt kért, nem sokkal később azonban rosszul lett” – közölte a bíróság. Végül csak két és félórával a baleset után hívtak hozzá mentőt, de addigra már leállt a légzése. Társai megkezdték az újraélesztését, amit a kiérkező mentők átvettek, de a férfi életét már nem tudták megmenteni.

Később kiderült: a sértett medencéje és bordái több helyen eltörtek, tüdeje megzúzódott, emiatt vérzéses sokk lépett fel nála. Sérülései olyan súlyosak voltak, hogy csak az azonnal érkező, gyors és szakszerű orvosi segítség esetén lehetett volna megmenti őt.

A Zalaegerszegi Járásbíróság az elsőrendű vádlott ellen még tavaly júniusban, előkészítő ülésen hozott jogerős ítéletet. A férfit bűnösnek találta segítségnyújtás elmulasztásának vétségében, ezért őt egy év, másfél év próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte. Két társát szintén segítségnyújtás elmulasztásának vétségében mondta ki bűnösnek hétfőn a bíróság. A másodrendű vádlottat tíz hónap, másfél évre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte, a harmadrendű vádlott pedig nyolc hónap, egy évre felfüggesztett fogházbüntetést kapott, egyelőre nem jogerősen, írja az MTI.