Fütyültek a munkavédelmi előírásokra, gerenda vágódott a buszmegállóba egy Budafoki úti építkezésnél

Eleinte csak por szállt a járda irányába a Budafoki út 70. cím alatti bontási munkálatokról, a Telex olvasójának videójának végén azonban egy nagy fa gerenda repült át a kerítésen, és csapódott be a cím előtti buszmegállóba.

Szerencsére senki sem sérült meg, de a felvételen látszik, hogy egy busz nem sokkal korábban hagyja el a megállót. Mivel a kivitelezők láthatóan nem tartották be a munkavédelmi előírásokat, a beruházó Biggeorge cégcsoport leállította az épületek bontását, amíg nem oldják meg a problémákat.

A cégcsoport a Telex kérdésére közölte, ők sem elégedettek a kivitelező munkájával, szerintük a kivitelező nem szerződés szerint járt el. A Biggeorge a tervek szerint kiküld majd valakit, aki biztosítani fogja a járdaszakaszt, amit ideiglenesen le is zárnak. Azt ígérték, hogy a közterületet rendszeresen portalanítani és takarítani fogják.