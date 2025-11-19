Hideg van

időjárás
Amikor hajnalban kiléptem a házból, hogy a reggeli rituálém részeként elballagjak a közeli kisboltba a reggeli kávéért, és megvenni még ezt-azt, sötét éjszaka és lélegzetelállító fagy fogadott. És megéreztem a télszagot. Nem is szag ez igazából, hanem egy érzés, a gyerekkoromban az első téli vagy télies reggelen érzett szagok – a falusias kisváros kéményeiből elgomolygó mindenféle meggyújtott kacat, gumicsizmák és használt cipők füstjének szaga, a fagyos fém szaga, a hó előérzetének szaga, a sarki széllel arcomba tolt fagyott trágyaszag – és magának a hidegnek az együttes érzése. Évente egyszer érzem ezt, az év első igazán hideg téli napjának reggelén.

Pedig nálunk csak mínusz 2 fok volt, ha hinni lehet a telefonomnak. Ami ahhoz képest, hogy november van, már elég hideg, de még így is szerencsés voltam – az állami meteorológiai cég szerint az ország leghidegebb pontjain, a Bakonyban és az északkeleti országrészben mínusz 7-8 fok között volt a hőmérséklet ma hajnalban.

A korán jött tél ráadásul nem csak úgy beköszön, aztán továbbáll. A HungaroMet előrejelzése szerint a következő napokban állandósulni fog a hajnali fagy, sőt, a hétvégén az ország leghidegebb részein már napközben is 0 fok alatt marad a hőmérséklet. Mindehhez holnaptól az ország nagy részén már hosszabb-rövidebb ideig tartó esőzés is társul. A csapadékos idő egész héten kitart, ráadásul szombatra már ezt írja a Hungaromet: „nyugaton a havazásnak, havas esőnek, kelet felé haladva azonban az esőnek van nagyobb esélye”.

Mondjuk a Kékesen már tegnap havazott, szóval várható volt, hogy hamarosan az egész országban télies lesz az idő. Még akkor is, ha ez november közepén nagyon korai – de úgy tűnik, tovább tart az egész éves tendencia, hogy hidegebb van, mint tavaly vagy az azt megelőző években volt.

időjárás fagy hideg időjárás tél
Benics Márk
időjárás