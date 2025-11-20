A magyarokat kiejtő írek Csehország ellen kezdik a vb-pótselejtezőt

A Magyarországot egy utolsó pillanatos góllal 3-2-re legyőző és így a csoportban második helyen végző ír labdarúgó-válogatott az európai vb-pótselejtező elődöntőjében Csehország ellen játszik, írja az MTI.
A párharc továbbjutója aztán hazai pályán a dán-északmacedón meccs továbbjutóját fogadja a vb-kijutásért. Az európai pótselejtezők elődöntőit március 26-án, míg a finálékat öt nappal később rendezik. Az interkontinentális pótselejtezőknek pedig az egyik vb-házigazda, Mexikó ad otthont március végén. A sorsolás:
