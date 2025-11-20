Black Friday az Arcanumon

Mi köti össze Tóth Dezső kispesti rendőrtiszthelyettest, Szél Sándor szentesi kőművest, Horváth Sándorné körmendi könyvelőt?

Tóth Dezső rendőrtiszthelyettest megfigyelőszolgálatra rendelték ki 1938 februárjában, miután sorozatos betörésekről érkeztek híek a kispesti rendőrkapitányságra. „A szemétbánya gödreinél tyúkrikácsolást hallott – írta Az Est. – Arrafelé tartott. Amikor Kispest legelhagyatottabb részére, a Madarassy László utca sarkára ért, mintegy húsz lépésnyire tőle háromférfi ugrott ki egy árokból. A következő pillanatokban revolverdörrenés hallatszott, a golyó Tóth mellett süvített el. Azután még négyszer lőttek rá a tyúktolvajok, ő viszont hatszor lőtt utánuk.” A jelek arra utaltak, hogy az alvilág titkos revolverbörzét működtet, mert már a tyúktolvajok is felfegyverkezve járna. A revolverbörze felkutatására külön, detektívcsoportot bíztak meg a főkapitányságon.

Szél Sándor 19 éves kőművest odahaza, a Frangepán utcai munkásszállón találta a Magyar Ifjúság riportere 1959 januárjában. Szentesről származott, fiatal kora ellenére néhány szakmát kipróbált már, és most nagyon megbánta, hogy végül a kőművesség mellett kötött ki. „Nem nekem való dolog ez! Télen nagyon hideg van, nyáron nagyon meleg van. Visszamegyek cukrásznak. Az nekem való, könnyű szakma!” – mondta. Estéit általában szórakozással töltötte, az Operettszínházba és a Kamara Varietébe járt, sokat volt oda táncolni. Az újságíró megrökönyödésére elmesélte egy heccét is: „A múltkor például beraktak ide hozzánk két öreg krapekot. Napok alatt kiüldöztük őket. Vizet locsoltunk az arcukba, meg »csillagot vágattunk« velük. Ezt úgy kell csinálni, hogy az alvó ember lába ujja közé papírt tesz az ember és azt meggyújtja.”

Horváth Sándorné gyesen lévő körmendi könyvelőt az egyes számú választókerület tanácstagjává jelölték 1980 tavaszán. Ennek ellenére inkább félénk, visszahúzódó természetű volt, aki nem igazán szokott sok ember előtt beszélni. Könnyen zavarba jött, nem akarta, hogy kinevessék. Valamit mégis jól csinálhatott, mert már másodszorra jelölték tanácstagnak. „Ha sikerült valamit elintézni, már messziről kiabáltak, hogy örülnek, jól van – mondta az őt felkereső Vas Népe újságírójának. – Mintha nálunk jobban megbecsülnék, értékelnék, ami az itt lakókért történik. Természetesnek tartják azt is, hogy ha hoztak öt kocsi kavicsot, azt ők maguk terítik el az útra.” Kudarc is érte már. Egy hatvan körüli, rendkívül rossz körülmények között a Szénatelep utcában lakó közsegélyezett testvérpár körülményein akart javítani, de nem kapott tőlük köszönetet, sőt: őt magát hordták le, mit képzel, minek avatkozik az életükbe?

És mi köti össze Tóth Dezsőt, Szél Sándort és Horváth Sándornét? Több millió honfitársunkhoz hasonlóan mindhárman szerepelnek az Arcanumban, az elmúlt 250 év újságjainak, magazinjainak több tízmillió oldalas, néhány kattintással elérhető gyűjteményében.

Rákereshetsz őseidre, családtagjaidra, rokonaidra, barátaidra, ismerőseidre vagy saját magadra. Nézd meg, mit írt róluk az újság az elmúlt években, évtizedekben, évszázadokban.

Rákereshetsz konkrét lapszámokra, nevekre, helyszínekre, eseményekre. Érdemes használni az összetett keresőt, a találatokat pedig évszámok vagy források szerint tovább szűkíteni.

Az adatbázis a fényképek között mesterséges intelligenciával keres. Ha szeretnéd megnézni, szerepelsz-e valamelyik lapban, tölts fel egy fotót, és a rendszer listázza a hasonló arcokat. Van esetleg egy fénykép, de nem tudod, kit ábrázol? Erre is választ kaphatsz. A sajtófotók és az illusztrációk között szintén keres a rendszer, ráadásul a csoportképeket, vagy a metszeteket is képes feldolgozni. A megtalált képpel újabb keresést indíthatsz, így egyre pontosabb találati listát kapsz.

A közelgő Black Friday-akció keretében az év legnagyobb kedvezménye érhető el az előfizetésekre. A féléves és éves csomagok most jelentős árengedménnyel vásárolhatók meg:

Éves előfizetés: 35 880 Ft helyett 18 000 Ft

Féléves előfizetés: 23 940 Ft helyett 12 000 Ft

A havi előfizetés ára változatlanul 4 990 Ft/hó.

Az előfizetések automatikusan megújulnak, és a kedvezményes ár 2026 végéig garantált, amennyiben az előfizetést nem mondják le.

Az akció elérhető a honlap kezdőlapján található Black Friday gombon keresztül, valamint a regisztrált felhasználóknak kiküldött hírlevélből is.