Csatlakozz a 444 social média csapatához! 🌟

Olyan új munkatársat keresünk, aki otthonosan mozog a közéletben és a közösségi média világában, és szívesen dolgozik Magyarország egyik legolvasottabb független online közéleti lapjánál.

Téged keresünk, ha:

Van már tapasztalatod közösségi média kezelésében.

Magabiztosan használod a Meta Business Managert, a Facebookot, az Instagramot, a Threadset, az X-et, TikTokot, ismered a Buffert és a Latert.

Szeretsz és tudsz írni: jó a szövegértésed, helyesírásod, gyorsan megtalálod egy tartalom hangulatát, stílusát.

Ismered a képszerkesztő programok (pl. Canva, Photoshop,) alapjait.

Képben vagy az éppen aktuális hazai és nemzetközi social média trendekkel

Napi szinten követed a hazai közéleti történéseket.

Jól tudsz csapatban dolgozni, rugalmas, és megoldás orientált vagy

Elvárásaink, munkaköröd jellemzői:

A 444 közösségi média felületeinek (Facebook, Instagram, Threads, X, TikTok stb.) napi szintű kezelése.

A 444 stílusához passzoló, figyelemfelkeltő szöveges és vizuális posztok készítése.

Tartalomgyártás a 444 cikkei, videói és aktuális témái alapján.

Részvétel a social csapat munkájában: egymás támogatása, ötletelés, tervezés.

Trendfigyelés, versenytársak aktivitásának követése.

Alapszintű eredményfigyelés, statisztikák értelmezése.

Ügyeleti, hétvégi beosztás vállalása

Előnyt jelent, ha:

Dolgoztál már szerkesztőségben, vagy van médiában szerzett/ újságírói/ szerkesztői tapasztalatod.

Tudsz videót vágni, vagy szívesen megtanulnád.

Van tapasztalatod PPC-kampányokkal (Meta, Google Ads).

Értesz a SEO-hoz.

Építettél már közösséget Instagramon, TikTokon, Facebookon.

Ismered a Google Analytics vagy Facebook Insights eszközeit.

Jól kommunikálsz angolul.

Amit kínálunk:

Aktív részvétel Magyarország egyik legnagyobb elérésű független online közéleti lapjának életében

Szuper munkakörülmények budapesti belvárosi, kutyabarát irodánkban

Igény szerint vegyes munkarend az irodai és otthoni munkavégzést kombinálva

Versenyképes fizetés

Teljes állás, januári kezdés

Ha magadra ismertél, jelentkezésed önéletrajzzal a socialhr@444.hu email címen várjuk.