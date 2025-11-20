Csatlakozz a 444 social média csapatához! 🌟

szolgálati közlemény
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Olyan új munkatársat keresünk, aki otthonosan mozog a közéletben és a közösségi média világában, és szívesen dolgozik Magyarország egyik legolvasottabb független online közéleti lapjánál.

Téged keresünk, ha:

  • Van már tapasztalatod közösségi média kezelésében.
  • Magabiztosan használod a Meta Business Managert, a Facebookot, az Instagramot, a Threadset, az X-et, TikTokot, ismered a Buffert és a Latert.
  • Szeretsz és tudsz írni: jó a szövegértésed, helyesírásod, gyorsan megtalálod egy tartalom hangulatát, stílusát.
  • Ismered a képszerkesztő programok (pl. Canva, Photoshop,) alapjait.
  • Képben vagy az éppen aktuális hazai és nemzetközi social média trendekkel
  • Napi szinten követed a hazai közéleti történéseket.
  • Jól tudsz csapatban dolgozni, rugalmas, és megoldás orientált vagy

Elvárásaink, munkaköröd jellemzői:

  • A 444 közösségi média felületeinek (Facebook, Instagram, Threads, X, TikTok stb.) napi szintű kezelése.
  • A 444 stílusához passzoló, figyelemfelkeltő szöveges és vizuális posztok készítése.
  • Tartalomgyártás a 444 cikkei, videói és aktuális témái alapján.
  • Részvétel a social csapat munkájában: egymás támogatása, ötletelés, tervezés.
  • Trendfigyelés, versenytársak aktivitásának követése.
  • Alapszintű eredményfigyelés, statisztikák értelmezése.
  • Ügyeleti, hétvégi beosztás vállalása

Előnyt jelent, ha:

  • Dolgoztál már szerkesztőségben, vagy van médiában szerzett/ újságírói/ szerkesztői tapasztalatod.
  • Tudsz videót vágni, vagy szívesen megtanulnád.
  • Van tapasztalatod PPC-kampányokkal (Meta, Google Ads).
  • Értesz a SEO-hoz.
  • Építettél már közösséget Instagramon, TikTokon, Facebookon.
  • Ismered a Google Analytics vagy Facebook Insights eszközeit.
  • Jól kommunikálsz angolul.

Amit kínálunk:

  • Aktív részvétel Magyarország egyik legnagyobb elérésű független online közéleti lapjának életében
  • Szuper munkakörülmények budapesti belvárosi, kutyabarát irodánkban
  • Igény szerint vegyes munkarend az irodai és otthoni munkavégzést kombinálva
  • Versenyképes fizetés
  • Teljes állás, januári kezdés

Ha magadra ismertél, jelentkezésed önéletrajzzal a socialhr@444.hu email címen várjuk.

szolgálati közlemény social media manager álláshirdetés állás a 444-nél