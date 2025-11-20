Elítéltek egy párt, mert szakítás közben agyonvertek egy nyulat

A Kecskeméti Járásbíróság előkészítő ülésen hirdetett ítéletet egy férfi és egy nő ügyében, akikkel szemben állatkínzás és garázdaság miatt emelt vádat a Kecskeméti Járási Ügyészség. Amíg a vádlottak párkapcsolatban éltek, a férfi egy barna színű nyulat ajándékozott a nőnek.

Csakhogy idén május 1-jén úgy összevesztek, hogy a nő az első emeleti lakásuk erkélyéről a házból távozó férfi után dobta a nyulat. Erre a férfi felvette a földről a nyulat, és úgy belerúgott, hogy az állat több métert repült.

A közelben lévő pizzéria egyik vendége odasietett a földön elterült nyúlhoz, de mire egy kartondobozba tette, hogy segítséget nyújtson, az állat elpusztult. A bíróság szerint a vádlottak erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen.

A vádlottak a bűncselekmények elkövetését beismerték, és a tárgyalásról lemondtak. A bíróság a többszörösen büntetett előéletű férfit 10 hónap fogházbüntetésre és 1 év közügyektől eltiltásra ítélte, a nő pedig 600 ezer forintos pénzbüntetést kapott. Az ítélet a nő esetében jogerős, a férfi és védője azonban a büntetés enyhítése érdekében fellebbezést jelentettek be, amit a Kecskeméti Törvényszék bírál el. (Bíróság.hu)