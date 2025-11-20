Elraboltak, majd kiraboltak egy férfit Biatorbágyon

Elfogták a rendőrök azt a párost, akik november 12-én elraboltak majd kiraboltak egy idős férfit. Az idősebb férfi egy bevásárlóközpont gyorséttermében találkozott a 23 éves ismerősével, aki azzal az ürüggyel hívta ki őt a parkolóban hagyott autójához, hogy papírokat szeretne megmutatni neki.

Amikor az autóhoz értek, megjelent még egy férfi, aki megütötte az idős férfit, majd a fiatalabb férfival beültették a kocsiba, ahol utazás közben folyamatosan bántalmazták, ütlegelték, fojtogatták és azzal fenyegették, hogy megölik.

250 ezer eurót követeltek tőle, menet közben pedig a feleségét is felhívták, akinek azt mondták, hogy szerezzen pénzt, különben pincébe zárják a férjét. Végül 20 ezer eurót elvettek a férfitől, akit aztán visszavittek Biatorbágyra, ahol elengedték.

A 23 éves R. Ákost és a 27 éves B. Danijelt másnap reggel, a TEK segítségével fogták el Budapesten. 2800 eurót és egy autót foglaltak le tőlük. Emberrablás és rablás miatt indítottak ellenük büntetőeljárást. (police.hu)