Hamarosan Revolutra is kérhetjük a fizetésünket

A Revolut október 23-án minden szükséges engedélyt megkapott ahhoz, hogy elindíthassa magyarországi bankfiókját. Így hamarosan akár a munkabérüket is hazai számlára kaphatják a cég itthoni ügyfelei.

Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

Binder István, az MNB felügyeleti szóvivője az InfoRádióban azt mondta, a Revolut rövidesen belföldi bankszámlaszámot is biztosít majd csaknem kétmillió magyarországi ügyfelének. Ehhez még technikai és jogszabályi megfelelési lépéseket kell tennie a cégnek.

Binder arról is beszélt, hogy az MNB és a Revolut oldaláról is látszik a szándék, hogy a Revolut magyarországi bankfiókot is nyisson. A szóvivő ugyanakkor nem merte megbecsülni, hogy mikor nyithat meg a fiók.