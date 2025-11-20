Hűtlen kezelés miatti nyomozásban vizsgálják Sára Botond budapesti főispán balatoni telekrendezését

A rendőrség hamarosan meghallgatja Sára Botondot, a fővárosi kormányhivatal vezetőjét egy balatonfüredi domboldalon kezdett ingatlanfejlesztése kapcsán – írja a Magyar Narancs. A lap szerint a rendőrség egy hűtlen kezeléssel folyó nyomozás keretében vizsgálja a „főispán” balatonfüredi telkén elvégzett földmunkák kifizetését, számlázását.

A kérdéses telken 2023-ban kezdődtek a munkálatok, ma már áll a többszintes épület, de ehhez előbb a telket meg kellett tisztítani a felesleges növényzettől, gazoktól. A tereprendezési munkálatok 2024-re lezajlottak, az elszámolása azonban egy büntetőügy része lett. A tereprendezéssel ugyanis a NER-építkezések kedvelt beszállítója, a Molnárbeton Kft. egyik területi vezetője foglalkozott, akivel szemben hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség, írja a lap.

A gyanú fő tárgya egy a Molnárbeton számára vásárolt iszkaszentgyörgyi iparterület piaci és kifizetett ára közötti vélt értékkülönbözet. Az adásvételt intéző területi vezetőt gyanúsították meg, akit nem csak a területvásárlás, hanem egyéb, a Molnárbeton által megrendelt és kifizetett munkák, köztük Sára Botond telkének rendezése miatt is kihallgattak.

A lap azt írja, hogy a tereprendezésre a nettó 900 ezer forintos árajánlatot Sára Botond elfogadta és ki is fizette, ezzel azonban nem zárult le a tereprendezés, és Sára további munkákat kért. A kormányhivatal vezetője a Magyar Narancsnak azt állítja, kifizette azt a vállalkozót, aki növénytelepítést végzett nála. A munkát elvégző vállalkozó szerint Sára Botondtól nem kapott pénzt, a rendezéséért járó egymillió forintot a Molnárbeton Kft.-nek számlázta ki, akinek területi vezetőjétől a megbízást és a munka értékét is kapta.

Hogy hol van az igazság, az még nem derült, ki, de úgy tudni, hogy a rendőrség hamarosan meghallgatja Sára Botondot.