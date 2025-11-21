A három éve halott anyjának sminkelve ment be a városházára egy olasz férfi, hogy felvegye a nyugdíját

Három éven át vette fel halott anyja nyugdíját egy olasz férfi, mikozben a még 2022-ben meghalt nő mumifikálódott holttestét a háza pincéjében rejtette el. Ez a módszer addig működött nagyjából, amíg le nem járt a valójában már évekkel korábban elhunyt nő személyi igazolványa.

Mivel így a nyugdíjfolyósítás sem mehetett tovább a bejáratott módon, az 57 éves mantovai férfinek ezért lépnie kellett. Erre azt látta a legjobb megoldásnak, hogy felvesz egy parókát, kisminkeli és kirúzsozza magát, és egy szoknyában, 80 éves nőnek maszkírozva bemegy a városházára, hogy a saját anyjának kiadva magát meghosszabbítsa az okmányt - majd továbbra is kapja a számlájára havonta a nyugdíjat.

A terv addig működött, amíg a hivatalban rá nem néztek a kérelmezőre a dolgozók - és egy ötvenes éveiben járó, rúzsos-sminkes-szoknyás férfi állt előttük. Visszahívták egy későbbi időpontra - amikor pedig megérkezett, a férfit már rendőrök várták, akik aztán a ház pincéjében megtalálták édesanyja maradványait is. Az idős nő a vizsgálat szerint természetes okokból halt meg.

(via Corriere delle Sera)