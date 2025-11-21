A mexikói Fatima Bosch nyerte a botrányokkal teli Miss Universe szépségversenyt

Miss Mexico, azaz Fatima Bosch nyerte a Miss Universe szépségversenyt Bangkokban, ezzel lezárult a botrányokkal tarkított versenyszezon Thaiföldön, írja a BBC.

A 25 éves Bosch akkor került a nemzetközi figyelem középpontjába, amikor egy novemberi rendezvényen Nawat Itsaragrasil thai üzletember, a verseny egyik tulajdonosa nyilvánosan lehülyézte és leszidta, amiért nem tett közzé elég promóciós tartalmat. A versenyző erre tiltakozásul kivonult a teremből többekkel együtt.

Fotó: LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP

Egy héttel később két zsűritag is lemondott, egyikük azzal vádolta a szervezőket, hogy manipulálták a versenyt, és már korábban eldöntötték, kik lesznek a döntősök.

Sokan üdvözölték Bosch győzelmét, mások viszont azt gondolják, hogy a szervezők a korábbi botrányt próbálták jóvátenni azzal, hogy neki adták a koronát. A Miss Universe a közösségi oldalain mindenesetre méltatta Boschot:

„Eleganciája, ereje és ragyogó személyisége meghódította a világ szívét.”

A második helyezett a thaiföldi szépségkirálynő, Praveenar Singh, a harmadik pedig a venezuelai Stephany Abasali lett.