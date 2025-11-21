Csütörtök este Orbán egyszerre volt Kádár, Horn Gyula és mocskosfradi666, a lelkes kommentelő

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Tudtad, hogy Orbán Viktor azzal adta a legnagyobb ajándékot a magyar szülőknek és családoknak a miniszterelnöksége alatt, hogy épített egy rakás futballstadiont? Ő maga mondta ezt csütörtök este egy beszélgetés során, amiben olyan mértékben hasadt le a valóságról, mint az éppen leváltott, Nagy Imre kísértetével hadakozó öreg Kádár János, vagy a 75 éves Horn Gyula, amikor Gyurcsány Ferenc ügyesen karon fogta és elvezette a mikrofontól.

Mindez nem Orbán ellenségeinek műve volt, hiszen ő maga szervezett beszélgetést a magyar fociválogatott kieséséről, és adta a saját Facebookján.

A mókás miniszterelnök, akinek a személyes hobbija az adófizetők százmilliárdjaiba kerül, saját magát szinte kívülálló drukkerként pozicionálta, akinek egészen kevés köze van ahhoz, hogy az MLSZ és a klubok hogyan bénázzák el a dolgokat a magyar futballban.

Senki sem tudta elképzelni, Orbán Viktor valójában mire készül, amikor csütörtökön napközben bepromózta a Facebookon, hogy este 8-kor Van-e élet a halál után? címmel fog beszélgetni Hajdú B. István sportkommentátorral és Bognár György edzővel – illetve, mint később kiderült, Petrovics-Mérei Andrea sportriporterrel is, aki valamiért kimaradt a legtöbb felvezetésből.

Arra azonban, ami aztán történt, tényleg senki sem számíthatott, beleértve a Fidesz és a kormány legszűkebb vezetését és jó eséllyel Orbán családtagjait is.

Apró előízelítőnek legyen elég annyi, hogy a top 5 legmeglepőbb történés közé be sem került nálam, hogy Orbán a műsorban visszatérően szívatta, alázta, piszkálta, fingatta a Fidesz pártigazgatóját, az eddigi összes választási kampány kulcsfiguráját, a Fradi-elnök Kubatov Gábort. Aki természetesen nem volt jelen, bár a produkció akkor sem lehetett volna viccesebb, ha az érintett ott ugrál az asztalon.

Olyan volt az egész, mint azok a jó értelemben vett kretén filmvígjátékok, amik arra a sémára épülnek, hogy a trágár, szenilis öreg tata vagy a szexmániás anyóka vállalhatatlan dolgokat művel, mi meg hüledezve gurulunk a röhögéstől.

De nézzük sorban a történéseket, már amennyire egy ennyire szétfolyó beszélgetés esetében ez lehetséges!