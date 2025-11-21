Washington most már írásba is adta, hogy a Paks2-beruházás mentesül a szankciók alól

Magyar idő szerint péntek este tették közzé az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalának honlapján azt a pdf-ben itt elérhető dokumentumot, amely értelmében a Paks 2. atomerőmű építése mentességet kap az Egyesült Államok által kivetett oroszellenes szankciók alól.

Fotó: Paks II. Atomerőmű Zrt.

A lista összesen 13 olyan pénzintézetet nevesít, amelyekkel végezhetők az atomerőmű-beruházáshoz kapcsolódó pénzügyi tranzakciók. Ezek között van a Gazprombank, az orosz központi bank, az egyébként az ukrajnai háború kezdete óta súlyos nemzetközi szankciók alatt álló Szberbank – amely magyar leányvállalat be is zárt 2022-ben –, továbbá az a Vnyeszekonombank (VEB), amellyel például a mára már bezárt Malév orosz kézből visszavásárlása idején is üzletelt a magyar állam.

Az amerikai dokumentum rögzíti, hogy a felsorolásban nevesített bankokon túl mentesülnek a szankciók alól azok a tranzakciók is, amelyeket a paksi építkezés kapcsán folytatnak olyan vállalkozásokkal, amelyek ezeknek a bankoknak a legalább 50 százalékos tulajdonában állnak.

Az engedély nem teljeskörűen oldja fel a korlátozásokat. Többek között ezután is tilos lesz például bármilyen összeggel megterhelni amerikai bankoknál vezetett számlákat az orosz jegybank, a Nemzeti Vagyonalap vagy a pénzügyminisztérium javára. Az amerikai dokumentum sehol nem utal időkorlátra, így a mentesség vélhetően határozatlan időre szól.

Az orosz olaj és gáz felhasználásának szankciója alóli mentességről ez a határozat nem rendelkezett.