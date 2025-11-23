Felháborította Epstein egyik áldozatát, hogy Trump politikai ügyet csinált abból, ami egy gyönyörű pillanat is lehetett volna

Elítélte Donald Trumpot Jeffrey Epstein egyik áldozata, Danielle Bensky, miután az elnök átverésnek minősítette az akták nyilvánosságra hozásáért folytatott küzdelmet. Bensky szerint Trump a legutóbbi nyilatkozataiban hihetetlenül tiszteletlen volt.

Röviddel azután, hogy Trump aláírta az Epstein-akták nyilvánosságra hozásáról szóló törvényt, hosszú posztot tett közzé a Truth Social-ön, azzal vádolva a demokratákat, hogy a botrányt fegyverként használják ellene.

A 39 éves Bensky, akit Epstein tinédzserkorában bántalmazott, azt mondta, Trump politikai ügyet csinál abból, ami gyönyörű pillanat lehetett volna az amerikai történelem, a demokrácia és a bántalmazások áldozatainak szempontjából.

Danielle Bensky Fotó: CELAL GUNES/Anadolu via AFP

Trump a szerda este közzétett zavaros posztjában nem is említette Epstein áldozatait, csak a politikai ellenfeleit támadta azzal, hogy ez a legújabb átverés visszaüt majd a demokratákra, ahogy az összes több is.

A nő szerint ezek a megjegyzések aláásták a bántalmazott nők - köztük az öngyilkosságot elkövetett Virginia Giuffre - fáradhatatlan küzdelmét.

Bensky-t 17 évesen cserkészték be, hogy masszírozza meg Epsteint annak New York-i házában. A lány - aki akkor balerina volt, - azt hitte, hogy a férfi orvosi háttérrel rendelkezik, és segíteni fog az agydaganattal küzdő édesanyjának. A férfi elmondása szerint ezután azzal fenyegette, hogy a legjobb aneszteziológus nem fogja kezelni az anyját, ha nem lesz nála többet vagy nem szervez be lányokat. A nő azt mondta, Epstein 18 éves korában erőszakolta meg. (Guardian)