Izrael légicsapást mért a Hezbollah katonai vezetőjére Bejrútban

Az izraeli hadsereg (IDF) légiereje célzott légicsapást mért Hajtam Ali Tabatabaira, a Hezbollah vezérkari főnökére Bejrútban vasárnap - jelentette be az IDF és az izraeli miniszterelnöki hivatal.

Július óta ez volt az első, Bejrútban végrehajtott izraeli légicsapás.

A légicsapás helyszíne Fotó: HOUSSAM SHBARO/Anadolu via AFP

„Továbbra is határozottan fellépünk, hogy megakadályozzunk minden fenyegetést az északi lakosok és Izrael ellen" - közölte Jiszráel Kac védelmi miniszter. Hozzátette, hogy „aki kezet emel Izraelre, annak le fogják vágni a kezét."

Azt ígérte, hogy Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel együtt folytatják „a maximális érdekérvényesítés politikáját” Libanonban és máshol is.

Egy magas rangú amerikai tisztviselő szerint az Egyesült Államokat nem értesítették előre az izraeli csapásról, más viszont arról beszélt, Washington már napok óta tudta, hogy Izrael fokozni akarja a libanoni csapásokat, de „nem tudta előre a csapás időpontját, helyét vagy célpontját."

Netanjahu hivatala is megerősítette, hogy a bejrúti csapás a Hezbollah vezérkari főnökét vette célba. A miniszterelnöki hivatal közleménye szerint a vezérkari főnök a szervezet katonai építkezését és fegyverkezését irányította.

Tabatabait a Hezbollah síita milícia kettes számú vezetője Naim Kasszem főtitkár után. Elsőként az IDF közölte, hogy csapást mért egy „kiemelkedő" vezetőre Bejrútban. Izrael az elmúlt hetekben fokozta a Hezbollah elleni hadműveleteket, s azt állította, hogy a terrorszervezet megsérti az egy éve kötött tűzszünetet, valamint, hogy Libanon lassan halad a milícia lefegyverzésével. Júliusban - evakuálási figyelmeztetések után - az izraeli légierő a Hezbollah infrastruktúráját lőtte a libanoni fővárosban. (MTI)