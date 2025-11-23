Leállította a Meta a kutatást, amiből kiderült, hogy a termékei káros hatással vannak a felhasználókra

A Meta leállította a Facebook mentális egészségre gyakorolt hatásait vizsgáló belső kutatásokat, miután ok-okozati bizonyítékot talált arra, hogy termékei káros hatással vannak a felhasználók mentális egészségére - írja a Reuters.

Mindez az amerikai iskolakerületek által a Meta és más közösségi média platformok ellen indított perek irataiból derült ki.

A „Project Mercury” elnevezésű 2020-as kutatási projektben a Meta tudósai a Nielsennel együttműködve mérték, milyen hatása van annak, ha valaki egy ideig nem Facebookozik.

Fotó: JAAP ARRIENS/NurPhoto via AFP

A vállalat csalódására azok, akik egy hétig nem használták a Facebookot, kevésbé jeleztek depressziót, szorongást, magányt és társadalmi összehasonlítgatást.

Az iratok szerint a Meta ahelyett, hogy közzétette volna ezeket az eredményeket, inkább leállította a munkát, és befelé azt kommunikálta, hogy a negatív eredményeket a vállalatot övező médiavisszhang befolyásolta. Egy alkalmazott - magánvéleményként - ragaszkodott ahhoz, hogy a kutatás következtetései érvényesek, egy másik attól tartott, hogy a negatív tények elhallgatása olyan, mintha a dohányipar kutatást végezne a cigaretta káros hatásairól, majd az információt megtartaná magának.

Annak ellenére, hogy a kutatás ok-okozati összefüggést tárt fel a közösségi média használata és a mentális egészség között, a Meta azt állította a Kongresszusban, hogy nem tudja számszerűsíteni, okoznak-e kárt a termékei a tizenéves lányoknak.

A Meta szóvivője, Andy Stone szombaton arról beszélt, a tanulmányt azért állították le, mert hibás volt a módszertana, a vállalat pedig dolgozott a termékek biztonságának javításán. A szóvivő szerint a teljes bírósági dokumentációból az derül ki, hogy több mint 10 éve hallgatnak a szülőkre, kutatják a legfontosabb kérdéseket, és valódi változtatásokat hajtanak végre tizenévesek védelme érdekében.

A Metát és más közösségi média platformokat azzal vádolnak, hogy hallgatólagosan ösztönzik a 13 évesnél fiatalabbakat is a platformok használatára, nem foglalkoznak a gyerekek szexuális bántalmazásával kapcsolatos tartalmakkal, és nem elég biztonságosak.