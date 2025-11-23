Németországban fegyvernek minősíthetik a randidrogokat

Németországban a tervek szerint a fegyverekhez hasonlóan kezelik majd a randidrogokat a büntetőeljárások során. Alexander Dobrindt belügyminiszter pénteken arról beszélt, egyre szélesebb körben használják ezeket a drogokat, az átminősítéssel pedig szigorúbb lehet a büntetőeljárás.

A belügyminiszter azt mondta, elkötelezettek az egyértelmű következmények és a következetes végrehajtás mellett. „A nőknek biztonságban kell érezniük magukat, és szabadon kell mozogniuk mindenhol.”

Múlt hónapban egyébként elhalasztották a parlamenti vitáját annak a törvényjavaslatnak, ami minimum öt év börtönt írt volna elő a randidrogok használatával elkövetett szexuális zaklatásért.

Tavaly Németországban csaknem 54 ezer lány és nő esett áldozatul szexuális bűncselekményeknek, ami 2,1 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Az esetek több mint harmada nemi erőszak vagy szexuális zaklatás volt.

A családon belüli erőszak áldozatainak száma is nőtt 3,8 százalékkal, de a szövetségi bűnügyi rendőrség vezetője szerint sok esetet be sem jelentenek. Holger Münch arról beszélt, törekedni kell arra, hogy több áldozat vegye a bátorságot a bűncselekmények bejelentésére, és javítsák az áldozatok védelmét és támogatását. (Guardian)