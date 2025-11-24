70 éves fénykép talált vissza a gazdájához a Lukácsban

„Néhány hónappal ezelőtt az egyik szekrényben régi fényképekre bukkantunk – köztük egy mosolygós lányra, aki a medencében fürdőzött. A kép hátoldalán egy név és egy dátum szerepelt. Megőriztük: egy ilyen történelmi fürdőben nagy jelentősége van minden apró emléknek, amely megidézi a múlt hangulatát” – írta egy Facebook bejegyzésében a Lukács Gyógyfürdő és Uszoda.

Hétfőn pedig váratlan dolog történt. A pénztárnál egy idősebb hölgynek segítettek, akinek ismerős név szerepelt az igazolványán. „Ő volt a lány a régi fotóról” – írták.

„A fénykép így igen hosszú idő, 70 év után visszatalált a jogos tulajdonosához – és mi is kaptunk egy megható emlékeztetőt arról, milyen különleges történeteket rejtenek a fürdő falai” – tették hozzá.

A Lukács Gyógyfürdő egy másik rejtélyes látogatójáról itt írtunk hosszabban.