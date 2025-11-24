A gyilkossággal gyanúsított férfi rokonaihoz kerülhettek a Budapesten megölt japán nő gyerekei

belföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Amerikába, a gyanúsított rokonaihoz került a Budapesten megölt japán nő két kisgyereke – írja a Blikk. A lap úgy tudja, a két gyerek felügyeleti jogát a nagybátyjuk kapta meg, ezt a Japánban élő anyai nagyszülők is elfogadták.

A gyanú szerint a japán nőt, Megumi A.-t január 29-én ölte meg a volt férje. A gyilkosságot balesetnek próbálta álcázni: felgyújtotta a lakást és értesítette a tűzoltókat, és az a verzió terjedt, hogy dohányzás miatt gyulladt ki a lakás. Aztán kiderült, a nő nem dohányzott.

A rendőrség először balesetként kezelte a történeket, de egy alaposabb vizsgálat és több civil szervezet felháborodása után gyilkosság miatt indítottak nyomozást, és elfogták a gyanúsítottat. Az ír férfi jelenleg is letartóztatásban van, az első hírek szerint tagadta a bűncselekmény elkövetését.

Megemlékezés a nő otthonánál
Fotó: Bankó Gábor/444

Kiderült az is, hogy a férfi többször fenyegette volt feleségét, aki többször hiába kért segítséget a rendőrségtől.

A gyilkosság után a rendőrség elismerte, hogy hibázott, a belső vizsgálat után 5 emberrel szemben indult fegyelmi eljárás a BRFK-n. Egy alosztályvezetőt más beosztásba helyeztek, egy osztályvezetőt felmentettek a beosztásból. Emellett az országos rendőrfőkapitány elrendelte, hogy

  • vizsgálják felül a kapcsolati erőszak miatt az elmúlt egy évben tett feljelentések ügyében az elutasító határozatokat,
  • ahogy a bűncselekmény vagy bizonyítottság hiányában megszüntetett nyomozások megszüntető határozatát is felül kell vizsgálni országos szinten.
  • A folyamatban lévő ügyek pedig fokozott szakirányítói felügyelet alá kerülnek.
belföld megölt japán nő japán nő gyerekek felügyeleti joga
Kapcsolódó cikkek

Mégis emberölés miatt nyomoznak az V. kerületi lakástűz után megtalált nő ügyében, a volt férj a gyanúsított

Az évek óta Budapesten élő japán nő holttestét múlt szerdán találták meg, a rendőrség napokon át balesetként kezelte az ügyet. Az áldozat korábban többször tett feljelentést az őt bántalmazó, fenyegető volt férje ellen.

Horváth Bence
bűnügy

Letartóztatták az ír férfit, aki rágyújtotta volt feleségére a lakást

A férfi tagadja a gyilkosságot, a letartóztatás ellen fellebbezett.

Botos Tamás
bűnügy

Kínzás, fenyegetés és halálfélelem: így élt a szörnyű halált halt japán nő Budapesten, mégsem kapott segítséget a hatóságoktól

Majdnem megfojtotta, miközben a kisebbik közös gyereküket szoptatta. A magyar rendőrök ingerküszöbét nem érte el, hogy a volt férj lassú, fájdalmas halállal fenyegette meg az exfeleségét.

Szily László
bűnügy

Gyertyák, virágok, és végtelen fájdalom: a lakástűzben meghalt japán nő tragédiája elrettentő emlékeztetője a rendszer inkompetenciájának

A nő barátai szerveztek megemlékezést a ház elé, ahol az életét vesztette. Ők azok, akik már csaknem egy hete küzdenek azért is, hogy a rendőrség vegye figyelembe az eset gyanús körülményeit.

Diószegi-Horváth Nóra, Bankó Gábor
nők elleni erőszak

Beismerte a rendőrség, hogy hibázott a megölt japán nő ügyében, az elmúlt egy évben elutasított feljelentéseket újra átnézik

Összesen hat ember ellen indult fegyelmi.

Windisch Judit
belföld