A gyilkossággal gyanúsított férfi rokonaihoz kerülhettek a Budapesten megölt japán nő gyerekei

Amerikába, a gyanúsított rokonaihoz került a Budapesten megölt japán nő két kisgyereke – írja a Blikk. A lap úgy tudja, a két gyerek felügyeleti jogát a nagybátyjuk kapta meg, ezt a Japánban élő anyai nagyszülők is elfogadták.

A gyanú szerint a japán nőt, Megumi A.-t január 29-én ölte meg a volt férje. A gyilkosságot balesetnek próbálta álcázni: felgyújtotta a lakást és értesítette a tűzoltókat, és az a verzió terjedt, hogy dohányzás miatt gyulladt ki a lakás. Aztán kiderült, a nő nem dohányzott.

A rendőrség először balesetként kezelte a történeket, de egy alaposabb vizsgálat és több civil szervezet felháborodása után gyilkosság miatt indítottak nyomozást, és elfogták a gyanúsítottat. Az ír férfi jelenleg is letartóztatásban van, az első hírek szerint tagadta a bűncselekmény elkövetését.

Megemlékezés a nő otthonánál Fotó: Bankó Gábor/444

Kiderült az is, hogy a férfi többször fenyegette volt feleségét, aki többször hiába kért segítséget a rendőrségtől.

A gyilkosság után a rendőrség elismerte, hogy hibázott, a belső vizsgálat után 5 emberrel szemben indult fegyelmi eljárás a BRFK-n. Egy alosztályvezetőt más beosztásba helyeztek, egy osztályvezetőt felmentettek a beosztásból. Emellett az országos rendőrfőkapitány elrendelte, hogy