Dodik szeparatista szövetségese nyerte a boszniai szerb régió elnökválasztását

Siniša Karan, az oroszbarát Milorad Dodik szoros szövetségese győzött a boszniai Szerb Köztársaság előrehozott elnökválasztásán a választási bizottság által közzétett előzetes eredmények szerint. Karan a szavazatok 50,89 százalék százalékát szerezte meg, míg ellenfele, a Szerb Demokrata Párt (SDS) ellenzéki jelöltje, Branko Blanusa 47,81 százalékot kapott.

Dodik (a kép jobb oldalán) gratulál Karannak (a kép bal szélén) Fotó: ELVIS BARUKCIC/AFP

Az elnökválasztáson a részvételi arány rendkívül alacsony, mindössze 35,78 százalékos volt, szemben a 2022-es általános választások 53 százalékával – közölte a választási bizottság. A választási bizottság az eredményeket a szavazatok 92,87 százalékának összeszámlálása alapján jelentette be. Az elnöki mandátum kevesebb mint egy évig tart, mivel jövő októberben általános választásokat tartanak. A választást azután írták ki, hogy Milorad Dodikot megfosztották hivatalától és hat évre eltiltották a politikai tevékenységtől. Az SDS már bejelentette, hogy három szavazóhelyiségben a szavazás megismétlését fogja kérni, súlyos választási szabálytalanságokra hivatkozva.

Karan, aki jelenleg a Szerb Köztársaság tudományos és technológiai fejlesztésért felelős minisztere, megfogadta, hogy „még nagyobb erővel” folytatja Dodik politikáját. „Mint mindig, amikor nehéz idők jöttek, a szerb nép győzött” – mondta Karan, miután Dodik a kormánypárti Független Szociáldemokraták Szövetsége (SNSD) banjalukai székházában bejelentette az ő győzelmét.

A háború utáni Bosznia-Hercegovina két entitásból áll: a Szerb Köztársaságból és a horvát–bosnyák többségű Föderációból, amelyeket egy gyenge központi kormányzat köt össze. Az Orbán Viktorral szoros baráti kapcsolatot ápoló, szeparatista Dodikot februárban elítélték, mert megszegte az alkotmánybíróság és a nemzetközi békeküldött döntéseit, ami a legsúlyosabb politikai válságot váltotta ki Boszniában a harminc évvel ezelőtt véget ért délszláv háború óta. Dodik többször elutasította az ítéletet, de októberben váratlanul hűséges szövetségesét nevezte ki ideiglenes utódjául, és hatályon kívül helyezett több, korábban a parlamentben elfogadott szeparatista törvényt. Néhány nappal később az Egyesült Államok feloldotta a Dodik, szövetségesei és családtagjai ellen korábban bevezetett szankciókat, és ezt Bosznia „stabilizálása” felé tett lépésként méltatta.

Milorad Dodikot augusztusban fosztották meg elnöki tisztségétől, de azóta is többször járt Budapesten, míg Orbán Viktor úgy kommentálta a Dodik elleni ítéletet, hogy azért ítélték el, mert „nem hajlandó úgy táncolni, ahogy Brüsszelből fütyülnek”. (via Reuters)