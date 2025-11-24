Eltűnt az amerikai nő, aki a Slender Man-ügyben majdnem halálra szúrta osztálytársát

Eltűnt a wisconsini nő, aki 2014-ben azért akarta leszúrni osztálytársát, hogy a kedvében járjon az internetes horrorfigurának, Slender Mannek. Morgan Geyser azután tűnt el, hogy levágta az elektronikus nyomkövetőt – közölték a hatóságok vasárnap.

A madisoni rendőrség vasárnap adott ki körözést a most 23 éves Geyser után. Utolsó ismert tartózkodási helye szombat este 8 óra körül volt, egy felnőtt ismerős társaságában.„Ha látják Geysert, azonnal hívják a 911-et” – állt a közleményben, amely szerint a nő levágta a Büntetés-végrehajtási Minisztérium által rá helyezett „nyomkövető karkötőt”.

Geyser idén került közösségi otthonba, miután feltételes szabadlábra helyezték a Winnebago Mentálhigiénés Intézetből. 2018-ban küldték az intézetbe, miután bűnösnek vallotta magát emberölési kísérletben, ezzel elkerülve a börtönbüntetést. Geyser ügyvédje, Tony Cotton vasárnap azt nyilatkozta, hogy nem tudja, mi történt az ügyfelével, és felszólította Geysert, hogy azonnal adja fel magát.

A hatóságok szerint Geyser és barátnője, Anissa Weier 12 évesek voltak, amikor 2014-ben egy milwaukee-i külvárosi parkba csalták osztálytársukat, Payton Leutnert. Geyser több mint egy tucatszor szúrta meg Leutnert, miközben Weier biztatta. Leutner épphogy túlélte a támadást. Weier is bűnösnek vallotta magát második fokú emberölési kísérletben: őt is pszichiátriai intézetbe küldték, majd 2021-ben szabadon engedték.

A lányok a nyomozás során azt állították, azért támadtak, hogy kiérdemeljék, hogy Slender Man szolgái lehessenek, és féltek, hogy a figura bántani fogja a családjukat, ha nem teljesítik a „parancsot”. Slender Man 2009-ben került fel az internetre: Eric Knudsen találta ki, egy titokzatos, fotókkal manipulált figuraként, aki gyerekek közelében jelenik meg. Később népszerű internetes rémalakká vált, videojátékokban, történetekben és egy 2018-as filmben is szerepelt. (via The Guardian)