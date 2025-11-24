Nahát: Tállai András klubelnök fia, ifj. Tállai András lett a Mezőkövesd Zsóry klubigazgatója

Átszervezik a mezőkövesdi egyesületet: a klub létrehozta a klubigazgatói posztot, amit pont a klub elnökének, a helyben erős Fidesz-KDNP-s államtitkárnak, Tállai Andrásnak a fia, ifjabb Tállai András kapott meg – írja a Borsod24.

Tállai András
Fotó: Tállai András/Facebook

A Mezőkövesd Zsóry Sportegyesület és Futball Club azt írja:

„Tájékoztatjuk szurkolóinkat és partnereinket, hogy fontos strukturális átalakítások történtek klubunk életében. 2025. augusztus 26-tól ügyvezető igazgatói megbízást kapott Mádi-Nagy Ildikó, aki ezentúl a klub ügyvezetői és pénzügyi feladatait látja el kiemelt felelősséggel.

Emellett a klubban új pozíció került bevezetésre: a klubigazgatói státusz. Ezt a szerepkört 2025. november 1-től ifj. Tállai András tölti be határozatlan időre, tovább erősítve a klub szakmai és szervezeti stabilitását. Sok sikert kívánunk mindkét vezetőnek új feladataikhoz, és bízunk benne, hogy közreműködésükkel klubunk még eredményesebb és egységesebb jövőt építhet!”

A 66 éves Tállai Andrásról tavasszal azt írtuk:

„A Nemzeti Adó- és Vámhivatal volt elnökének futballcsapata tavaly kiesett az NB I.-ből, de annak nincs jele, hogy Tállai is kieshetne a parlamentből. Rendületlenül járja választókerülete településeit, szalagot vág át, kezdőrúgást végez, beszédet mond, intézkedik. Ha az ellenzék nem talál megfelelő jelöltet (a júniusi EP-választáson 44:35 volt a Fidesznek), még négy év tuti benne van Tállaiban.”

