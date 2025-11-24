Ötven gyerek megszökött a fogvatartóitól a nigériai tömeges gyerekrablás után

Ötven gyerek megszökött a fogvatartóitól, miután fegyveresek 315 embert hurcoltak el egy katolikus iskolából Nigéria Niger államában pénteken – írja a BBC. A nigériai Keresztény Szövetség közölte: a gyerekek már újra a családjukkal vannak. Közben a hadsereg vezetésével nagyszabású kutató-mentőakció folyik a további 265 gyerek és 12 tanár felkutatására, akiket szintén magukkal vittek.

Fotó: IFEANYI IMMANUEL BAKWENYE/AFP

Több nigériai államban arra utasították az iskolákat, hogy zárjanak be, miután Niger államban (ami nem azonos Nigerrel, az országgal) és hétfőn Kebbi államban is emberrablás történt – utóbbi esetben 25 fiatalkorú lányt vittek el egy bentlakásos iskolából. Szombaton pedig 14 fiatal gazdát hurcoltak el a többségében muszlimok lakta Borno államban. Közülük egy nőt a rendőrségnek sikerült kiszabadítania.

A sorozatos emberrablások miatt Bola Tinubu nigériai elnök elrendelte további 30 ezer rendőr felvételét. Tinubu elnök hivatala vasárnap közölte: a VIP-védelmével megbízott rendőröket kivonták eredeti feladataikból, és mostantól az általános rendfenntartásra és különösen a támadásokra érzékeny, eldugott térségek védelmére vezénylik őket.

Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége (EUAA) a hónap elején kiadott jelentésében azt írta: a becsült 371 ezres nigériai rendőri állomány több mint egynegyede (100 ezer rendőr) politikusok és befolyásos személyek (VIP) védelmével foglalkozik, nem pedig a lakosságot szolgálja.

A helyi rendőrség szerint fegyveresek pénteken hajnali 2 óra körül törtek be a St. Mary’s iskolába, és rabolták a 315 diákot és tanárt. Közülük 50 diák szombat hajnalban sikeresen szökött meg fogvatartóitól, bár beszámolók szerint a vállalkozásuk életveszélyes volt. A többieket a hadsereg, a rendőrség és helyi önkéntes őrjáratok keresik, a résztvevők átkutatják a környék erdőit és eldugott útvonalait, amiket a fegyveresek használtak.

A támadások Nigéria elnökét arra késztették, hogy elhalassza külföldi útjait – köztük a dél-afrikai G20-csúcsot –, hogy a biztonsági válsággal foglalkozzon. A történtekre pedig az amerikai jobboldalon azonnal rátelepedtek olyan politikai szereplők – köztük Donald Trump –, akik szerint Nigériában keresztényeket üldöznek.

Aktivisták és politikusok hónapok óta állítják Washingtonban, hogy iszlamista fegyveresek szisztematikusan keresztényeket céloznak. A nigériai kormány ezt azóta már számtalanszor visszautasította. Trump a hónap elején azt mondta: ha Nigéria tovább „engedi a keresztények lemészárlását”, akkor „fegyverrel fog bevonulni”. A nigériai kormány szerint azonban ezek a kijelentések „durván eltorzítják a valóságot”. Egy hivatalos közleményben azt írták, hogy:

„A terroristák mindenkit megtámadnak, aki nem fogadja el a gyilkos ideológiájukat – muszlimokat, keresztényeket és hitetlen embereket egyaránt.”

Nigéria északkeleti részén a dzsihadista csoportok több mint egy évtizede harcolnak a kormány ellen. A fegyveres támadásokat követő megfigyelések szerint legtöbbször muszlimok az áldozatok, egyszerűen azért, mert az ország északi, többségében muszlim térségeiben történik a legtöbb atrocitás.

Nigéria középső területein pedig gyakran törnek ki véres összecsapások a többnyire muszlim pásztorok és a többnyire keresztény földművesek között – ezek mögött azonban elemzők szerint sokkal inkább a földért, vízért és más erőforrásokért folyó küzdelem áll, nem pedig vallási ellentét.

A váltságdíjért történő emberrablások, amiket „banditák” követnek el, sok nigériai térségben mindennapos problémává váltak. Bár a váltságdíjak fizetését törvény tiltja, hogy elvágják a bevételi forrást a bűnbandák elől, de ennek eddig kevés hatása volt.

2014-ben a Boko Haram szélsőséges iszlamista csoport 276 lányt rabolt el a chiboki iskolából. Az eset világszerte óriási visszhangot váltott ki, és nemzetközi kampány indult a gyerekek kiszabadításáért; Michelle Obama akkori amerikai first lady is megszólalt ügyben. Sokan azóta megszöktek vagy kiszabadultak, de mintegy 100 lány még mindig eltűntként van nyilvántartva.