Először mérték közvélemény-kutatók, hogy a szélsőjobboldali Jordan Bardella nyerné a francia elnökválasztást

A francia Odoxa közvélemény-kutató intézet először mérte azt, hogy a 30 éves szélsőjobboldali vezető, Jordan Bardella megnyerné a következő, 2027-re tervezett elnökválasztást, függetlenül attól, kik lennének az ellenfelei – írja a Reuters.

Fotó: THIBAUD MORITZ/AFP

A felmérés szerint a Nemzeti Tömörülés (RN) jelenlegi elnöke, a pártot hosszú ideig vezető Marine Le Pen politikai örököse több szavazatot kapna bárki másnál, ha ezen a héten tartanák az elnökválasztást. Az Odoxa szerint Bardella az első fordulóban a jelöltektől függően a szavazatok 35 vagy 36 százalékát szerezné meg, és a második fordulóba jutó valamennyi jelöltet legyőzné. Az ezerfős kutatást november 19-én és 20-án végezték.

„Jordan Bardella és hívei számára sajnálatos módon – és mindenki más számára szerencsére – az elnökválasztás elsöprő favoritjának lenni hónapokkal a voksolás előtt semmiféle garanciát nem jelent a sikerre”

– fogalmazott az Odoxa a felmérés eredményeihez kiadott jelentésében.

Marine Le Pent és pártjának több EP-képviselőjét és asszisztensét márciusban bűnösnek mondta ki egy párizsi bíróság közpénzek hűtlen kezelésében. A bíróság szerint durván 2,9 millió eurós (1 milliárd 168 millió forintos) kárt okoztak azzal, hogy az Európai Parlamenttel 2004. és 2016. között olyan embereket fizettettek, akik az EP helyett valójában a Le Pen pártjának, a Nemzeti Tömörülésnek dolgoztak. Az elsőrendű vádlott Le Pent, aki a bűncselekmények idején a párt elnöke és EP-képviselője volt, azonnali hatállyal öt évre eltiltották a közügyek gyakorlásától, így, nem indulhat a 2027-es francia elnökválasztáson. Le Pen tagadja, hogy bármi törvénytelent tett volna.

Bardellát – akinek népszerűségi mutatója már meghaladja mentoráét – a párt egyértelmű jelöltjeként tartják számon arra az esetre, ha az ítéletet helybenhagyják.

Az Odoxa Bardellát a szélsőbaloldali Jean-Luc Mélenchonnal, a mérsékelt baloldali Raphaël Glucksmann-nal, valamint a centrista korábbi miniszterelnökökkel, Gabriel Attallal és Édouard Philippe-pel szemben is vizsgálta. A felmérés szerint Bardella a második fordulóban 74 százalékot szerezne Mélenchon ellen, Philippe-pel szemben pedig szorosabb, 53 százalékos eredményt érne el. A közvélemény-kutatás hibahatára 2,5 százalékpont volt.

A hónap elején egy másik felmérés még azt mutatta, hogy Bardella kis különbséggel kikapna Philippe-től egy esetleges második fordulóban.

Marine Le Pen és Jordan Bardella Fotó: MUSTAFA YALCIN/Anadolu via AFP

Emmanuel Macron utódjelöltjeinek gyenge szereplése azzal függ össze, hogy Macron népszerűsége nagyot esett, miután 2024 közepén előrehozott választást hirdetett.A választás három, nagyjából egyenlő méretű blokkot hozott a törvényhozásba: a szélsőjobbot, a szélsőbalt és Macron centrista erőit. Bár Franciaországban a miniszterelnököt a köztársasági elnök jelöli, bírnia kell a parlamenti többség támogatását. Ez ebben a felállásban egyáltalán nem könnyű, a különböző táborok között ugyanis erős ideológiai ellentétek vannak.

Az új miniszterelnök elsődleges feladata a jövő évi költségvetés elfogadtatása lenne. Franciaország GDP százalékában kifejezett államadóssága kétszerese az EU által előírt maximumnak, vagyis mindenképpen megszorításokra lenne szükség, ami ellen óriási tiltakozások vannak az országban. A szélsőséges pártok új elnökválasztást követelnek, amit jelen állás szerint valószínűleg a szélsőjobb nyerne. Rendesen 2027-ben lenne választás. Erről az egész helyzetről legutóbb itt írtunk bővebben.