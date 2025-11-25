Két texasi férfi el akart foglalni egy Haiti melletti szigetet, hogy megöljék az ottani férfiakat, a nőket és a gyerekeket pedig szexrabszolgaságba kényszerítsék

Vádat emeltek két észak-texasi férfi ellen, akik azt tervezték, hogy megszállnak egy Haiti partjainál fekvő szigetet, lemészárolják az ott élő férfiakat, a nőket és a gyerekeket pedig majd szexrabszolgaként tartják – írja a CBS News.

Jay R. Comb szövetségi ügyész csütörtökön jelentette be, hogy a 21 éves Gavin Rivers Weisenburg és a 20 éves Tanner Christopher Thomas ellen külföldön elkövetendő gyilkosságra, megcsonkításra vagy emberrablásra irányuló összeesküvés, valamint gyermekpornográfia előállítása miatt emeltek vádat.

A bírósági dokumentumok szerint 2024 augusztusa és 2025 júliusa között a két férfi egy illegális zsoldoscsapat létrehozását tervezte, amit a Haitihez tartozó Gonâve-szigetre vittek volna, hogy ott végrehajtsák erőszakos terveiket.

Egy nő egy haiti zászlós kendőt visel.

Fotó: ADAM GRAY/Getty Images via AFP

Weisenburg és Thomas egy vitorlás hajót, fegyvereket és lőszert akart vásárolni, és azt is tervezték, hogy Washington D.C. hajléktalanjai közül toboroznak embereket, akiket zsoldosként használnának az invázióban. A vádirat szerint részletes terveket készítettek, megtanulták a haiti kreol nyelvet, és olyan iskolákba iratkoztak be, ahol elsajátíthatták a szükséges készségeket. Az ügyészség szerint Thomas még az amerikai légierőbe is belépett, hogy katonai képzést szerezzen.

Ha bűnösnek találják őket a külföldi gyilkosságra irányuló összeesküvés miatt, akár életfogytig tartó börtönbüntetést is kaphatnak. A gyermekpornográfia előállítására vonatkozó szövetségi vádak esetén pedig legalább 15, legfeljebb 30 év börtön várhat rájuk.