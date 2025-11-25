Letartóztatták a Louvre-ékszerrablás utolsó, negyedik gyanúsítottját is

Párizsban letartóztatták és kihallgatták a negyedik férfit is abból a társaságból, akik október 19-én egy kosaras emelő és egy hordozható flex segítségével koronázási ékszereket raboltak a Louvre-ból – jelentette a Le Figaro.

A rabláshoz használt karos emelő. Fotó: LAURENT CARON/Hans Lucas via AFP

A társai közül két, harmincas éveiben járó, aubervilliers-i férfit (Ayed G.-t és Abdoulaye N.-t) még október végén kaptak el, harmadik társukat, Slimane K.-t, pedig november elején. A 88 millió euró értékűre becsült zsákmány azóta sem került elő, és szakértők szerint egyre kisebb az esélye, hogy valaha is megtalálják eredeti állapotában.