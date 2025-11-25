Pintér Sándor bejelentette, hogy a kormány betiltaná a drogok emlegetését különféle művekben

Pintér Sándor a meghallgatáson

Jogszabállyal akarja korlátozni Pintér Sándor a drogok emlegetését „művekben”. Ez a jogszabály azonban nem maga a BTK lesz.

Ezt maga a belügyminiszter árulta el a Parlamentben, a Kulturális Bizottság meghallgatásán. Az azonban Pintér szavaiból sem vált ennél világosabbá, hogy pontosan mit terveznek betiltani és hogyan. Még az sem, hogy irodalmi, zenei vagy milyen művekről van szó, és hogy közelebbről mit takarna a drogok „reklámozása”.

A belügyminiszter ugyanis szó szerint így fogalmazott:

„A reklámozásra is kitérünk. Hamarosan új törvény fog vagy jogszabály megjelenni a reklámozás különféle szintjére, hogy tiltani, sőt bizonyos művekben való megjelenését is tiltani fogjuk, egyelőre nem a Büntető Törvénykönyv keretei között, más elképzelésünk van, hamarosan tudomást szereznek róla.”

Ennyi alapján okkal félhet Drogsztolányi Dezső, Csáth Géza, Charles Baudelaire és az a Pogány Induló is, akit az utóbbi időben személy szerint pécézett ki Horváth Laci László drogkormánybiztos.