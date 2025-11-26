A Mandiner szavazásán Kovács Ákos lenyomta a Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlót

A Mandiner idén először adta át a Mandiner-díjat. Az MCC tulajdonában álló kormánypárti lap 12 kategóriában díjazta az év legkiemelkedőbb személyiségeit és vállalkozásait. Miután a szakmai zsűri leszűkítette a jelöltek számát, mindegyik kategóriában 10 jelöltre szavazhattak a lap olvasói.

Az év kulturális személyisége kategóriában Bán János, Demjén Ferenc, Kovács Ákos, Krasznahorkai László, Melocco Miklós, Miklósa Erika, Ókovács Szilveszter, Pál István Szalonna, Szente Vajk és Szörényi Levente közül választhattak az olvasók.

Bár előzetesen borítékolhatónak tűnt a kategória végeredménye, a szerdai díjátadón óriási meglepetésre kiderült, hogy a díjat nem Krasznahorkai László író, hanem Kovács Ákos zenész kapta. A Mandiner olvasói közül tehát többen szavaztak a 2012-ben Kossuth-díjjal kitüntetett, vállaltan kormánypárti Kovács Ákosra, mint Krasznahorkai Lászlóra, aki idén októberben megkapta az irodalmi Nobel-díjat.

Kovács Ákos a díjátadón egyébként azt mondta, hogy a legtöbb díj hátterében valamilyen érdekek állnak, ezért is különleges egy olyan díj, amit a közönségtől kap az ember.

A díjátadón szinte csak kormánypárti szereplők kaptak díjat. Például az év véleményformálója Bohár Dániel, az év újságírója Bayer Zsolt, az év elemzője pedig Nógrádi György lett. De díjazták a Trump-közeli amerikai műsorvezetőt, Tucker Carlsont és az új konzervatív lengyel elnököt, Karol Nawrockit is.