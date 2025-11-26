Ember méretű fekete amurt fogtak a Kákafoki-holtágban

A 2013 óta érvényes magyar rekordot hat kilóval meghaladó, 46,6 kilós fekete amurt fogott Vass Norbert a Kákafoki-holtágban, hivatalos nevén a Szarvas-Békésszentandrási Holt-Körösön. A hal a farokúszójával együtt 155, anélkül 136 centi hosszú volt. A horgász, aki a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem állatbiotechnológiai és állattudományi doktori iskolájának hallgatója, a hal kímélése végett a vízben végezte a mérlegelést, és a fogást nem hitelesíttette halőrrel, így ebből nem lesz hivatalos rekord – de ez semmit sem von le a fogás különlegességéből.
Ami azért is ennyire spéci, mert a fekete amur nehezebben fogható ki, mint rokona, a sokkal ismertebb, jelző nélkül amur. A fekete ugyanis csiga- és kagylóevő faj, míg népszerű, bár igencsak környezetpusztító rokona szenvedélyes növényevő.
A horgász így idézte fel a hat éve tartó, de eredményt csak most hozó feketeamur-kergető projektjét:
„2019-ben vettem a fejembe, hogy egyszer fognom kell tudatosan és szabályosan egy feketét Kákafokból. Azóta minden évben próbálkoztam, de néhány eredménytelen horgászat után minden évben feladtam a sikertelenségeknek és a halat fedő misztikumnak köszönhetően. Idén májusban azonban azt mondtam, addig nem adom fel, amíg szákba nem terelek egyet. Kis szünetekkel ugyan, de 4 hónapon át, heti 5-6 nap horgászat, sok kísérletezés, variálás és több hely kipróbálása után a befektetett energia és türelem megtérült, augusztus végéig több fekete amurt is tudtam fogni, melyek közül kiemelkedett két óriás, egy 45 kg-os és egy 46,6 kg-os példány.”
A Körösvidéki Horgászegyesületek Szövetsége korábban így mesélte el az idegenhonos fekete amur magyarországi történetét:
„A fekete amur a Szovjetunióból kapott egyéb növényevő halak programjával együtt került be az országba, lárvaként. Valamikor az 1980-as években kapott belőle a szarvasi halászati kutatóintézet is. Az apró fekete amurokat génbanki céllal ivarérett példányokká nevelték, ami a faj esetében 9-11 éves kort jelent. A ’90 es években sikeres mesterséges szaporítása történt, és a lárvakorú utódállományt nevelőtavakba helyezték ki, végül azonban nem kapott szakmai támogatást a fekete amur hosszú távú aquakultúrás tenyésztése. Feltehetően ebből a szaporított állományból szöktek ki fiatal egyedek a Szarvas-Békésszentandrási Holt-Körösbe. A 2000-es években a horgászok már hoztak be 20 kg körül példányokat, ami azt mutatta, hogy ennek az elsősorban csiga- és kagylófogyasztó fajnak megfelelő táplálékbázis áll rendelkezésére. Arra vonatkozóan, hogy mennyi fekete amur kerülhetett ki anno a holtágba, illetve, hogy ezek mikor „öregszenek” ki, nincs adat. Összegezve: bár a kákafoki fekete amurok idegenhonos múlt századi halszökevények, tény, hogy horgászélményként időnként egy-egy újabb feledhetetlen epizóddal öregbítik a vízterület hírnevét.”