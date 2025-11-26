Jövőre ezermilliárdot költhet az állam a lakhatásra, de ennek a nagyja azoknak megy, akiknek amúgy is van tőkéjük

lakhatás
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

„A 2026-ra tervezett mintegy 1000 milliárd forintos állami lakhatási kiadás 95 százaléka nem szociálisan célzott, vagyis a támogatások döntő része a jobb anyagi helyzetű emberekhez jut el” – írja a kormány lakáspolitikáját is vizsgáló idei lakhatási jelentésében a Habitat for Humanity.

A szervezet szerint a rászorulóknak szánt olyan támogatások, mint a települési vagy a szociális tüzelőanyag-támogatás, évek óta nem nőttek, így a reálértékük valójában csökkent.

Ezzel szemben több száz milliárd megy el a költségvetésből az olyan nagy összegű programokra, mint például az Otthon Start, a babaváró hitel és a Vidéki Otthonfelújítási Program. Ezek azonban a Habitat szerint „a lakhatási szegénységben érintett háztartások számára elérhetetlenek vagy hatástalanok”.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az új lakásfejlesztési tõkeprogramról tartott budapesti sajtótájékoztatón 2024. december 9-én.
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A jelentés szerint bár a 2024 őszén bejelentett gazdasági akciótervben megfizethető lakhatásról volt szó,

  • „az új programok szinte kizárólag a hitelképes, magasabb jövedelmű háztartásoknak kedveznek;
  • az intézkedések fő célja valójában a fogyasztás ösztönzése és az építőipar támogatása, nem a lakhatási szegénység kezelése;
  • a kamattámogatott hitelek jelentős költségvetési kockázatot hordoznak;
  • a bérlakás-szektor továbbra is háttérbe szorul, miközben a magántulajdonú bérlakások bérleti díja folyamatosan növekszik.”

A Habitat szerint 2024-ben „a magyar lakosság 30,3 százaléka – 2 877 937 ember – érintett a lakhatási szegénységben. A lakbérek és lakásárak meredeken emelkednek, miközben az átlagjövedelmek nem tudnak lépést tartani a drágulással.”

Mint írják, „Magyarországon nőtt legjobban a lakások ára az Európai Unióban: 15 év alatt nominálisan több mint háromszorosára, reálértéken több mint két és félszeresére.”

lakhatás felújítás Otthon Start Program lakásfelújítás házfelújítás lakhatás bérlakás lakhatási támogatás habitat for humanity otthonfelújítási támogatás lakhatási válság lakás otthonfelújítási program bérlakásépítés babaváró hitel lakásárak lakhatási szegénység bérlakásprogram lakbér