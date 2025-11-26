Jövőre ezermilliárdot költhet az állam a lakhatásra, de ennek a nagyja azoknak megy, akiknek amúgy is van tőkéjük

„A 2026-ra tervezett mintegy 1000 milliárd forintos állami lakhatási kiadás 95 százaléka nem szociálisan célzott, vagyis a támogatások döntő része a jobb anyagi helyzetű emberekhez jut el” – írja a kormány lakáspolitikáját is vizsgáló idei lakhatási jelentésében a Habitat for Humanity.
A szervezet szerint a rászorulóknak szánt olyan támogatások, mint a települési vagy a szociális tüzelőanyag-támogatás, évek óta nem nőttek, így a reálértékük valójában csökkent.
Ezzel szemben több száz milliárd megy el a költségvetésből az olyan nagy összegű programokra, mint például az Otthon Start, a babaváró hitel és a Vidéki Otthonfelújítási Program. Ezek azonban a Habitat szerint „a lakhatási szegénységben érintett háztartások számára elérhetetlenek vagy hatástalanok”.
A jelentés szerint bár a 2024 őszén bejelentett gazdasági akciótervben megfizethető lakhatásról volt szó,
A Habitat szerint 2024-ben „a magyar lakosság 30,3 százaléka – 2 877 937 ember – érintett a lakhatási szegénységben. A lakbérek és lakásárak meredeken emelkednek, miközben az átlagjövedelmek nem tudnak lépést tartani a drágulással.”
Mint írják, „Magyarországon nőtt legjobban a lakások ára az Európai Unióban: 15 év alatt nominálisan több mint háromszorosára, reálértéken több mint két és félszeresére.”