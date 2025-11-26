Jövőre ezermilliárdot költhet az állam a lakhatásra, de ennek a nagyja azoknak megy, akiknek amúgy is van tőkéjük

„A 2026-ra tervezett mintegy 1000 milliárd forintos állami lakhatási kiadás 95 százaléka nem szociálisan célzott, vagyis a támogatások döntő része a jobb anyagi helyzetű emberekhez jut el” – írja a kormány lakáspolitikáját is vizsgáló idei lakhatási jelentésében a Habitat for Humanity.

A szervezet szerint a rászorulóknak szánt olyan támogatások, mint a települési vagy a szociális tüzelőanyag-támogatás, évek óta nem nőttek, így a reálértékük valójában csökkent.

Ezzel szemben több száz milliárd megy el a költségvetésből az olyan nagy összegű programokra, mint például az Otthon Start, a babaváró hitel és a Vidéki Otthonfelújítási Program. Ezek azonban a Habitat szerint „a lakhatási szegénységben érintett háztartások számára elérhetetlenek vagy hatástalanok”.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az új lakásfejlesztési tõkeprogramról tartott budapesti sajtótájékoztatón 2024. december 9-én. Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A jelentés szerint bár a 2024 őszén bejelentett gazdasági akciótervben megfizethető lakhatásról volt szó,

„az új programok szinte kizárólag a hitelképes, magasabb jövedelmű háztartásoknak kedveznek;

az intézkedések fő célja valójában a fogyasztás ösztönzése és az építőipar támogatása, nem a lakhatási szegénység kezelése;

a kamattámogatott hitelek jelentős költségvetési kockázatot hordoznak;

a bérlakás-szektor továbbra is háttérbe szorul, miközben a magántulajdonú bérlakások bérleti díja folyamatosan növekszik.”

A Habitat szerint 2024-ben „a magyar lakosság 30,3 százaléka – 2 877 937 ember – érintett a lakhatási szegénységben. A lakbérek és lakásárak meredeken emelkednek, miközben az átlagjövedelmek nem tudnak lépést tartani a drágulással.”