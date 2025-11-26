Olaszországban külön büntetőjogi kategóriának nyilvánították a nőgyilkosságot

Olaszországban külön büntetőjogi kategóriának nyilvánította a törvényhozás a nőgyilkosságot, amelyet ezentúl életfogytiglani börtönbüntetéssel fognak sújtani. Az olasz parlament alsóháza egyhangúlag szavazta meg a kormány által beterjesztett javaslatot kedden, a nők elleni erőszak felszámolásának világnapján.

Olaszországban az utóbbi időben megsokasodtak a nők elleni gyilkosságok és egyéb erőszakcselekmények, ami nagy társadalmi felháborodást váltott ki. Különösen nagy felzúdulást keltett egy egyetemi diáklány, Giulia Cecchettin meggyilkolása 2023-ban, ami felerősítette a vitát arról, hogy mi állhat a nők elleni erőszak hátterében az olasz társadalomban.

Feminista felvonulás Torinóban a nőgyilkosságok ellen Fotó: MAURO UJETTO/NurPhoto via AFP

A kedden jóváhagyott új jogszabály szigorúbb intézkedéseket vezet be több más, nemi alapú bűncselekmény, például a megfélemlítő zaklatás és a bosszúpornó szankcionálására is. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök leszögezte: „A nők elleni erőszak a szabadság elleni támadás, mindannyiunk szabadsága ellen. Olyan elfogadhatatlan jelenség, amely folyamatosan lesújt, és amely ellen fáradhatatlanul küzdenünk kell”.

A kormányfő szerint megkétszerezték a menhelyek és az erőszakcselekmények áldozatait segítő központok költségvetési forrásait, forródrótot létesítettek a bajbajutottaknak, és bevezettek olyan lépéseket, amelyek innovatív módon erősítik a társadalom tudatosságát a nők elleni erőszak problémájával kapcsolatban. Az olasz statisztikai hivatal (Istat) adatai szerint 2024-ben 106 nőt gyilkoltak meg az országban, közülük 62 esetben a nő partnere vagy volt partnere volt az elkövető. (via MTI)