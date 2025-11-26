Váratlanul megváltoztatta a vallomását a férfi, aki a Liverpool bajnoki címét ünneplő tömegbe hajtott májusban

Az egykori brit tengerészgyalogos, Paul Doyle a tárgyalása első napján bűnösnek vallotta magát abban, hogy 29 embert – köztük két csecsemőt – sebesített meg súlyosan, amikor autójával belehajtott a Liverpool FC győzelmi parádéján ünneplő tömegbe.

A 54 éves Doyle május 26-án szándékosan hajtott Ford Galaxy típusú autójával a futballszurkolók közé, miután egy mentőautót követve hajtott fel egy olyan útszakaszra, amely csak a sürgősségi járművek számára volt nyitva. A felvételen látható, ahogy emberek repülnek a levegőbe, miközben Doyle autója hirtelen és kiszámíthatatlanul gyorsítva nekiront a tömegnek.

A Merseyside rendőrség szerint összesen 134 ember sérült meg, és több mint 50 embert kellett kórházba vinni, köztük számos gyermeket. A legfiatalabb két csecsemő volt, akkor 6 és 7 hónaposak. Doyle eredetileg tagadta a 31 vádpontot – köztük 17 rendbeli életveszélyes sérülés okozásának kísérletét és 9 rendbeli szándékos életveszélyes sérülés okozását –, de szerdán váratlanul bűnösnek vallotta magát mindegyikben. Ez eredetileg egy négyhetes tárgyalás első napja lett volna a liverpooli bíróságon.

Fotó: PAUL ELLIS/AFP

Doyle sírva fakadt, miközben mind a 31 vádpontban bűnösnek vallotta magát – ez a folyamat nyolc percig tartott. A tárgyalóterem zsúfolásig megtelt a sérültek hozzátartozóival és a vádlott családtagjaival is. A bíró közölte Doyle-lal, hogy „elkerülhetetlen, hogy jelentős szabadságvesztés-büntetést kapjon”, amikor december 15–16-án kihirdetik az ítéletet.

Doyle, aki háromgyermekes családapa, azt állította, hogy pánikba esett és féltette az életét, miután néhányan a tömegből megpróbálták megállítani a két tonnás járművet, miközben az már nekiütközött a szurkolóknak. Ezt a magyarázatot az ügyészség elutasította; szerintük Doyle dühbe gurult és szándékosan hajtott a tömegbe, hogy utat törjön magának. A felvételek olyan sokkoló és látszólag válogatás nélküli erőszakot mutattak, hogy a szemtanúk először terrorista támadást sejtettek. A közösségi médiában azonnal megindult a spekuláció: a szélsőjobboldali provokátor Stephen Yaxley-Lennon (ismertebb nevén Tommy Robinson) 1,7 millió követőjének az X-en azt írta, hogy „gyanús terrortámadásról” van szó. Bár eleinte kábítószer hatása alatt vezetés gyanújával tartóztatták le, a tesztek szerint Doyle józan volt. (via The Guardian)