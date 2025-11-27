A kampány eddigi legjobb képe: „dolgozunk rajta” feliratú táblával pózolnak a fideszesek egy kátyús utcán

Bár csak jövő áprilisban lesz a parlamenti választás, a kampány már javában zajlik. A politikusok járják a településeket, látogatásaikat pedig szorgalmasan dokumentálják is.

A kampány eddigi legjobb képét Erdős Norbert, a dél-békési választókerület parlamenti képviselője készítette Szilágyi Tiborral, Gádoros polgármesterével. A két fideszes egy kátyús gádorosi utcán pózol.

Erdős Norbert azt írta a Facebook-bejegyzésében, hogy a Jókai utcában végre megszűnnek a kátyúk, miután a település tavaly 7 millió forint támogatást nyert a Magyar Falu Program keretében az utca felújítására. A képviselő azt ígérte, hogy „a felújítás most, az őszi szezonban meg is valósul”.

A bejegyzés alapján nem egyértelmű, hogy a munkával elkészülnek-e az ősz végére, vagyis november 30-ára. Amennyiben ugyanis igen, akkor a munka négy nappal Erdős bejegyzésének publikálása után fejeződik be. Ebben az esetben viszont furcsán hat az Erdősék kezében tartott, „dolgozunk rajta” feliratú tábla.

Erdős választókerületével, a rendszerváltás óta lejtőn lefelé csúszó dél-békési körzettel ebben a cikkben foglalkoztunk hosszabban.

Bár Erdősék fotója komoly eséllyel indul a kampány legjobb képéért folyó versenyben, várjuk a további fotókat. Amennyiben látsz hasonlóan tökéletes kampányképet, küldd el nekünk a megirom@444.hu címre. A legjobb fotókról újabb cikkben számolunk be.