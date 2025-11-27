Egy huszonéves svájci nő meghalt, férfi társa túlélte az ausztráliai cápatámadást

A túlélőt helipkoterrel vitték kórházba.

Egy kora huszonéves nő a helyszínen meghalt, hasonló korú férfi társát pedig életveszélyes állapotban szállították kórházba, miután egy 3 méter körüli bikacápa támadta meg őket a kelet ausztráliai Crowdy Bay nemzeti parkban található Kylies Beach-en. Bár az eset hajnalban, hat óra tájban történt, szerencsére mások is a parton voltak az egyébként településektől távol fekvő, szörfösök és lakókocsis nyaralók által kedvelt strandon. A vízimentők közlése szerint egy másik fürdőző mentette meg a férfi életét azzal, hogy fürdőnadrágokból szorítókötést rögtönzött a combjára a mentők kiérkezéséig, így ő nem vérzett el. A nőn már nem tudtak segíteni.

Az idilli helyszín.

A mentésben résztvevők és a szemtanúk beszámolói alapján egy három méter körüli, tehát kifejezetten nagynak számító bikacápa volt a tettes. A beszámolókból az rajzolódik ki, hogy a strand éppen tele volt kishalcsapatokkal, amiket delfinek és cápák követtek. A mentés egyik résztvevője azt mesélte, hogy a pár kisebb halakat követő delfinekkel úszott, mielőtt a támadás történt. Már kint jártak derékig érő vízben, amikor a cápa megtámadta őket. Az eleve területvédő bikacápák zsákmányszerzés közben a szokásosnál is jóval agresszívabbak.

Ami történt, valóban egészen kivételes pech. A cápák eleve igen ritkán támadnak emberre. 2023-ban 10, tavaly pedig 4 haláleset történt ilyen okokból az egész világon. Bár Ausztrália ilyen szempontból is az egyik legveszélyesebb országnak számít, de tavaly tucatnyi támadás ellenére egyetlen ember sem esett itt cápák áldozatául. Az idei év már sokkal borúsabb statisztikával szolgál, eddig öten haltak meg ilyen okból az országban, a világon pedig nyolcan. De az ezen belül is egészen ritka, hogy ugyanaz a példány több embert is megsebesítsen. Eddig csak tigriscápák esetében jegyeztek fel ilyesmit.

A legsekélyebb part menti vizeket kedvelő, az édesvizet is elviselő bikacápák a harmadik legveszélyesebb cápafajnak számítanak a fehér- és tigriscápák után. Ők a sekély vízben felszerelés nélkül vagy maximum búvárszemüveggel úszkálókra veszélyesek igazán, palackos búvárt mélyebb vízben a feljegyzések szerint eddig egyetlen egyszer támadott meg bikacápa.

Az áldozatok rosszkor voltak rossz helyen - fogalmazott az egyik vízimentő. A két fiatal áldozat svájci turista volt, másnap indultak volna haza a nyaralásuk végeztével.