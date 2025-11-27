Hazaküldték vízumért Pakisztánba egy magyar nő férjét, azóta nem engedik vissza Magyarországra

Fábián Bora és férje, a pakisztáni Muhammad, aki vendégmunkásként dolgozott Magyarországon, évek óta együtt vannak, már össze is házasodtak, és első gyereküket várják. De nem lehetnek együtt, mert ahogy a Blikk írja, a hivatalos szervek akadékoskodása miatt most úgy tűnik, a nő férje talán örökre külföldön ragad.

A pár az esküvő után úgy döntött, megszerzik az úgynevezett családegyesítő vízumot, amit olyan, harmadik országbéli állampolgárok számára állítanak ki, akiknek biztosítani kell a „családi együttélést”, vagyis a házastársuk és a gyermekük is Magyarországon él, de ők nem.

Ahhoz, hogy Muhammad ezt a vízumot kikérje, haza kellett utaznia Pakisztánba. A férfi májusban ment haza, majd benyújtotta a szükséges dokumentumokat a pakisztáni magyar nagykövetségen.

A házaspárnak közben a kapcsolata valódiságát is igazolnia kellett, amit a hazai hivatalos szervek el is fogadtak. Azonban augusztus elején elutasították a férfi vízumkérelmét, és hiába nyújtottak be fellebbezést, november 11-én erről is megkapták az elutasító határozatot. A nő elmondása szerint a hatóság azért utasította vissza a férje vízumkérelmét, mert szerintük a havi bevételük nem elegendő arra, hogy fedezze a költségeiket.

A lap kereste az ügyben az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságot és a külügyi tárcát is, egyelőre nem kaptak választ.