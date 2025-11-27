Hongkongban latartóztatták az épülettűzért felelős cég vezetőit

Csütörtök késő estig legalább 83 ember halt meg és 300 lakót továbbra sem sikerült elérni egy szerdán kigyullandt lakótömbnél, az észak-hongkongi Taj Po negyedben. A hongkongi rendőrség szerint nem biztonságos állványzat és habos szigetelőanyag használata hozzájárulhatott ahhoz, hogy a tűz rendkívül gyorsan terjedt. A tömb nyolc épületéből négyben sikerült eloltani a tüzet, három épületnél pedig uralmuk alá vonták a lángokat.

A tűzoltók szerint a tűz egy nyolc 32 emeletes tömbből álló, mintegy kétezer lakást és több mint 4600 embert befogadó lakókomplexum egyik felújítás alatt álló részén üthetett ki, a lángok hét másik lakóépületre terjedtek át.

Fotó: DANIEL CENG/Anadolu via AFP

A hongkongi rendőrség szerint a felújítást végző vállalat emberei súlyosan gondatlanul jártak el, ami lehetővé tette, hogy a tűz megfékezhetetlenül terjedjen. Emiatt letartóztatták a kivitelező cég két igazgatóját és egy mérnöki tanácsadót. A rendőrség csütörtökön átkutatta a Prestige Construction and Engineering Company irodáját, és a helyi média szerint dokumentumdobozokat foglaltak le bizonyítékként. A lakókomplexum hivatalos kivitelezője a Prestige volt. (Guardian)