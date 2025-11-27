A kormány döntött: jövőre 3,6 százalékkal nőnek a nyugdíjak - jelentette be a parlamenti gazdasági bizottságának csütörtöki ülésén Nagy Márton. A gazdasági miniszter szerint a kabinet ugyanis úgy számol, hogy az idei 4,6 százalék után jövőre 3,6 százalék lesz a fogyasztói árak átlagos éves növekedése.

A hónapok óta 4,3 százalékon beragadt infláció év végén már 4 százalék körül alakul – „akár 4 százalék alatt is zárhatunk” –, amiből Nagy szerint 1,5 százalékpontot segít az árrésstop, vagyis anélkül sokkal magasabb lenne az infláció.

Ezután az év elején 3 százalékos tartományba, de akár alá is eshet az infláció. A kormány arra számít, hogy az élelmiszerárak nagy mértékben csökkenni fognak, Nagy a tej, tejtermék, hús, húskészítmény kategóriákat nevesítette.

Fotó: Todor Dinchev/Getty Images

A kormány ez alapján úgy számol, hogy jövőre 3,6 százalékos éves átlagos infláció lehet, ezért döntöttek ilyen mértékű nyugdíjemelésről. Ez az inflációs szint már a jegybanki toleranciasávban van, ami Nagy szerint segítheti a jegybanki kamatpolitikát is. Vagyis, bár ezt a miniszter nem mondta ki, az alapkamat esetleges csökkentését.

A miniszter bizottsági meghallgatásáról később hosszabb cikkben számolunk be.