Katonák vették át a hatalmat Bissau-Guineában, és őrizetbe vették az elnököt

Katonák egy csoportja bejelentette, hogy átvették az irányítást Bissau-Guineában– írja a BBC.

Nem sokkal azután, hogy 13 óra körül lövések dördültek a fővárosban, Bissauban, kormányzati források a lapnak azt mondták, hogy őrizetbe vették Umaro Sissoco Embaló elnököt.

A tisztek Denis N’Canha tábornok vezetésével ezután megjelentek az állami televízióban, közölték, hogy felfüggesztik a választási folyamatot. Azt állították, hogy egy „ismert drogbáró” támogatásával politikusok megpróbálták destabilizálni az országot, ezért cselekedtek. Bejelentették a határok lezárását, valamint éjszakai kijárási tilalmat is elrendeltek.

A vasárnapi választás eredményét csütörtökre várták, Embaló és fő ellenfele, Fernando Dias is győzelmet hirdetett már korábban. Diast a volt miniszterelnök, Domingos Pereira támogatta, akit korábban kizártak a jelöltek közül. Embaló a France 24-nek azt mondta telefonon: „Megbuktattak.”

A puccsisták. Fotó: PATRICK MEINHARDT/AFP

Kormányzati források szerint Diast, Pereirát és Botché Candé belügyminisztert is őrizetbe vették. A puccsisták letartóztatták a hadsereg főparancsnokát, Biague Na Ntan tábornokot és helyettesét, Mamadou Touré tábornokot is.

Embaló – aki 2019-ben lett elnök – állítása szerint több puccskísérletet is túlélt már. Kritikusai viszont azzal vádolják, hogy időnként maga gerjeszt válsághelyzeteket, hogy leszámoljon az ellenzékkel.

Bissau-Guinea a világ egyik legszegényebb országa, több mint kétmillió lakossal. Partvidékén sok lakatlan sziget található, ami ideális a kábítószer-csempészeknek. Az ENSZ ezért nevezte az országot narkóállamnak, mivel fontos tranzitpont a Latin-Amerikából Európába érkező kokain útvonalán. Gyakoriak a puccsok is, a hadsereg 1974 óta, a függetlenség elnyerése óta erős befolyással bír.