Rendőr feleségének is adott a kollégáinak szánt kannabiszból egy békési férfi

Kábítószer-kereskedelem miatt hallgatott ki gyanúsítottként a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség öt embert, köztük egy rendőrt. A Nemzeti Védelmi Szolgálat nyomozása szerint 2024 szeptemberétől egy békési férfi – részben egy Csongrád-Csanád megyei férfitól – kannabisz-törmelékeket szerzett.

A békési férfi a rendőr feleségével közös otthonában 1 grammos alufólia pakkokba átcsomagolta, majd azt havi rendszerességgel értékesítette munkahelyén egy kollégájának és egy másik személynek.

A férfinél kábítószergyanús anyagokat foglaltak le, majd vér- és vizeletmintát vettek, ami pozitív lett. A békési és a csongrádi férfit kábítószer-kereskedelemmel, míg a két vásárlót és a nőt – akinek megszűnt a rendőr szolgálati jogviszonya – fogyasztással gyanúsítják. Részben elismerték a bűncselekményt. A kábítószer-kereskedő férfiakat letartóztatták, a kettőtől nyolc évig terjedő börtönbüntetést kaphatnak.