Tóth Gabi szerint Schmidt Mária birtokában olyan tudás van, ami nagyon ritka

„Ne haragudjon meg a világ. Bárki bármit mondhat Schmidt Máriára, lehet nem kedvelni, de azt elvenni tőle, hogy mérhetetlenül intelligens nő. Olyan nagy tudású nő! Történelemből, irodalomból én imádom hallgatni azt, amikor ő beszél, és ez mindegy, ki szimpatizál vele politikailag vagy nem, de azért a tiszteletet megérdemli Schmidt Mária, mert azt gondolom, olyan tudás van a birtokában, ami nagyon ritka”

– ezt Tóth Gabi mondta Schmidt Máriáról a Nőfilter címen futó, youtube-os beszélgetőműsorban, aminek egy korábbi részében Varga Juditot hiányolta a közéletből.

Schmidt Mária neve úgy merült fel a beszélgetésben, amiben a korábbihoz hasonlóan mos is a Barátok közt-ből ismert Fodor Zsókával és Gáspár Evelinnel – mármint Gáspár Győző lányával – beszélgettek, hogy a műsorvezető bedobta, hogy „létrejött egy olyan színházi előadás”, amiben egy Schmidt Máriának tűnő nőt „végül is agyonvernek”. Fodor Zsóka azt mondta: „Nagyon haragszom a Pintér Béla társulatra emiatt.”

„Csak azon gondolkodtam... nem tudom, ezt csak kérdezem, meg feltételezem, hogy... ezek megrendelésre készülnek? Tehát hogy mostanában azért azt látom, hogy a művészvilágban az ellenzéki oldalon és azokkal a művészekkel kapcsolatosan, akik mondjuk nem szimpatizálnak a jelenlegi kormánnyal, divat lett a színpadon akár a miniszterelnöknek a kivégzését eljátszani egy banánnal, vagy mintha fejbe lőnék. Tehát hogy ez most egy ilyen kampánykoncepció lett? Tehát hogy valahogy a hergelésnek lett egy olyan szintje, ahol már emberi életekkel játszunk? És mi van, ha ezt olyan valaki látja, akinek neadjisten bármilyen mentális zavara van? Tehát hogy ezzel nekünk nagy felelősségünk van, hogy mit csinálunk a színpadon, vagy mit rendezünk a színpadon. Tehát hogy én inkább ezért vagyok dühös”

– fejtette ki gondolatait Tóth Gabi, aki ezután mondta el, hogy Schmidt Mária birtokában szerinte olyan tudás van, ami nagyon ritka.

Tóth Gabi azt mondta, neki „semmiképpen sem fér bele” Pintér Béla darabja a művészi szabadságba. „Ha a mi oldalunkon történne ilyen, hát mi történne? Mindenhol már tüntetések lennének a Hősök terén! Most meg mindenki csendbe' van, senki nem ír róla, legitimizálva lett ez a dolog.”

A műsorvezető ezután a következő kérdést tette fel: „Van ennél lejjebb?” Erre ismét Tóth Gabi válaszolt, aki elmondta, hogy szerinte ilyenkor petíciót kéne indítani, „hogy ezt vegyék le, vagy módosítsák át ezt benne”.