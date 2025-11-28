A CIA képezhette ki a washingtoni merénylő afgán alakulatát

Kabul eleste előtt az amerikai külföldi hírszerzéssel együttműködő alakulatban, egy Zero Unitban szolgált Rahmanullah Lakanwal, az az afgán férfi, aki lelőtte a Washingtonba rendelt Nemzeti Gárda két tagját. John Ratcliffe CIA-igazgató is megerősítette, hogy a 29 éves afgán férfi egykor egy ilyan félkatonai egységben szolgált, melynek során társaival az amerikai hadsereggel és a CIA-val működtek együtt. Története így párhuzamokat mutat azzal a sok ezernyi amerikai katonával, akik a húszéves háború után traumatizálva tértek haza.

A Human Rights Watch civil szervezet szerint a Zero Unitokat nagyrészt a CIA toborozta, képezte ki, látta el felszereléssel és felügyelte, hogy éjszakai razziákat és fedett műveleteket hajtsanak végre. Emellett amerikai különleges erők is támogatták őket szárazföldi műveletekkel és hírszerzési információkkal.

A New York Times 2021-es feltáró cikke szerint még a fizetésüket is a CIA állta.

Amikor Ashraf Ghani akkori afganisztáni elnök a tálib hatalomátvétel előtt segítségüket kérte, előbb a CIA engedélyét kellett kérnie. Ennek ellenére máig nem egyértelmű, hogy pontosan kinek a parancsait hajtották végre a Zero Unitok: a beszámolók szerint nagyrészt az amerikai és az afgán fegyveres erők hivatalos parancsnoki láncolatán kívül működtek.

Afganisztánban rettegett hírnevük volt. A Zero Unitokat gyakran „halálosztagokként” emlegették. A Human Rights Watch 2019-ben több emberi jogi visszaélést dokumentált az alakulatokkal kapcsolatban – köztük törvénytelen kivégzéseket, egészségügyi létesítmények elleni támadásokat, válogatás nélküli rajtaütéseket és elhurcolásokat. A jelentés szerint a Zero Unitok 2018-ban az ország keleti részén egy teljes családot – köztük egy kisgyermeket és a nagymamát – megöltek.

Rahmanullah Lakanwalról még azt tudni, hogy ötéves volt, amikor az amerikai hadsereg a 2001-ben bevonult Afganisztánba. Már 15 éves korában, vagyis 2011-ben a Zero Unit 03 tagja lett, amely Kandahár tartományban tevékenykedett. Egy gyermekkori barátja a New York Timesnak elmondta, hogy Rahmanullah már akkor pszichés problémákkal küzdött: „Azt mondta, a munka nagyon kemény, és hatalmas nyomás nehezedik rá.”

A CNN beszámolója szerint a CIA már 2011-ben kiterjedt átvilágítást végzett, hogy megállapítsa, vannak-e Rahmanullah Lakanwalnak terrorcsoportokhoz fűződő kapcsolatai. Nem találtak ilyeneket. Tíz évvel később, 2021 szeptemberében, Kabul eleste után is hasonló eredményre jutottak, amikor a férfi az Egyesült Államokba érkezett egy olyan kormányzati program keretében, amely az amerikai haderővel együttműködő afgánokat segítette beutazáshoz.