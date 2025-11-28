Náci zenék terjesztése miatt börtönre ítéltek Angliában egy Gyurcsik Norbert nevű férfit

Bűnösnek vallotta magát három vádpontban – egy rendbeli illegális felvételek terjesztésében és két rendbeli birtoklásában – Gyurcsik Norbert (Norbert Gyurcsik), tettéért negyven hónap börtönbüntetést kapott. Az esetről a BBC számolt be.

Gyurcsik Norbert képe, amit a West Mindlands-i rendőrség terrorellenes osztálya tett közzé

Gyurcsikról annyit tudni, hogy 48 éves, Herefordban él, és nagy biztonsággal kijelenthető a neve alapján, hogy magyar, a tette alapján pedig az, hogy náci.

Ő maga vallotta be, hogy szélsőséges jobboldali zenét és „anyagokat” birtokol, amit nem is tudott volna tagadni, hisz a rendőrök a házkutatás során több mint kétezer lemezt találtak nála, csupa olyan zenével, amelyek „szövegei megsértették a terrorizmusellenes törvényeket, és faji gyűlöletkeltésre irányultak”.

Gyurcsik valószínűsíthető magyar gyökereiről bővebbet egyelőre nem tudni.