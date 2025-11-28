Driftelés a Jeti Moziban

Igazán pörgős, merész film érkezik vasárnap este a Jeti Mozi műsorába, Hörcher Gábor 2015-ös nagysikerű doku-játékfilmjét, a Driftert mutatjuk be. Ez a film egy nyers, lendületes portré, és egyben szociokulturális merülés, amelyet kár lenne kihagyni.

A Drifter egy különleges módszerrel forgatott film: öt évig készült amatőr szereplőkkel, kétfős stábbal, 200 órányi nyersanyagból összevágva. Dokumentumfilm is meg nem is, játékfilm is meg nem is… Ettől igazán izgalmas.

Ricsit környezete folyton arra kényszeríti, hogy behúzza a kéziféket. De mint minden vagány srác, Ricsi sem akar megfelelni senkinek: otthagyja az iskolát, mert ő valaki szeretne lenni. Most, azonnal, 17 évesen. A jogsi nélküli illegális rodeók, a hajnalig tartó bulik, a rendőrök elöli futás és a szüleivel való állandó viták a hétköznapjai részévé válnak. Ricsi elhatározza hogy kipofozza roncs BMW-jét a kertvégi disznóólból kialakított garázsban, hogy elindulhasson a vidék híres rally versenyén. Mindent megtesz, hogy összeszedje ehhez a pénzt, amiből persze még több probléma születik… Zsaruk. Csajok. Rommá tört kocsik.

A Drifter számos rangos hazai és nemzetközi elismerést gyűjtött be. 2014-ben elnyerte az amszterdami IDFA – Amszterdami Nemzetközi Dokumentumfilm-fesztivál – Legjobb Első Film Díját, majd 2015-ben a Fünf Seen Filmfesztivál Dokumentumfilm Fődíját, továbbá ugyanebben az évben három különböző fesztivál – a goEast Filmfesztivál, a Docs Against Gravity Filmfesztivál és az East Silver Market – Zsűri Különdíjával is jutalmazták. A film 2016-ban sem maradt díjak nélkül: a Magyar Filmhéten a legjobb dokumentumfilmnek választották, a Mediawave fesztiválon pedig a diákzsűri ítélte neki a legjobb dokumentumfilm díját.

A filmet vasárnap este mutatjuk be a Jeti Moziban és a 444 Youtube-csatornáján angol felirattal. A film csak korlátozott ideig lesz elérhető.

A rendezőről

Hörcher Gábor filmes pályafutása 2008-ban indult, amikor együtt kezdett dolgozni Iványi Marcell rendezővel. Azóta közösen működtetik filmeket és színházi előadásokat gyártó produkciós cégüket, a KraatsFilmet.

Első egész estés filmjével párhuzamosan forgatott fikciós rövidfilmje, a Ricsi több mint húsz fesztivál versenyprogramjában szerepelt – többek között Clermont-Ferrandban, Szarajevóban és Kairóban – és elnyerte a Mediawave legjobb kisjátékfilmnek járó díját is.

Második egész estés filmjét, az Emma és Eddie – A képen kívült 2024-ben mutatták be a magyar mozik, majd a MAX platform egyik legnézettebb saját gyártású dokumentumfilmje lett. A filmet az HBO-val és az Oscar-díjas francia producerrel, Christine Le Goff-fal (ZED) koprodukcióban készítette.

Jelenleg a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem óraadó oktatója és doktori kutatója, illetve ott fejleszti következő filmjét is, amely a hitel és az eladósodás témáját járja körül. Az elmúlt években több nemzetközi workshopot is tartott, köztük Becsey Kristóf operatőrrel közös burmai, valamint Iványi Marcell rendezővel közösen vezetett koszóvói és albán műhelyeket.

Hörcher Gábor az elmúlt években több nemzetközi workshopot is tartott, köztük Becsey Kristóf operatőrrel közös burmai, valamint Iványi Marcell rendezővel közösen vezetett koszóvói és albán műhelymunkákat.

Azzal a céllal indítottuk el a 444 aloldalát, a Jeti Mozit a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületével (MADOKE) karöltve, hogy megjelenési felületet biztosítsunk olyan magyar dokumentumfilmeknek, amelyek néhány évvel a megjelenés után általában a fiókban végzik. Ezek legtöbbször díjnyertes, nagy sikerű dokumentumfilmek, de nehezen fellelhetők, miután lekerültek a mozivásznakról. A filmek nemcsak a Jeti Moziba, a 444 Youtube csatornájára is felkerülnek, ott elérhetők is maradnak.