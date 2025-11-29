„Egy európai város európai mulatója” – Megnyílt a Vörös Neon a Dob utca elején

Budapest belvárosában új rendezvény és kulturális tér nyílt, a Vörös Neon. A mulatót megálmodó és megvalósító Kultúrbrigád neve ismerős lehet a színházkedvelőknek, hiszen ők fémjelzik Az Őrült Nők Ketrece, a 12 dühös ember és többek között az Isteni végjáték című előadásokat. A társulás hónapokon át dolgozott azon, hogy kitekintve a színházi közegből létrehozzon egy olyan helyet, ahol mindenki találhat magának egy szelet időt – egy estét, egy produkciót, egy koncertet vagy egy jó beszélgetést –, amely kiszakít a hétköznapokból.

„A Vörös Neonban újra akarjuk gondolni, mit jelent ma Budapesten szórakozni. Egy olyan helyet hoztunk létre, ahol a kultúra, a közösségben való együttlét és az éjszakai élet nem jól elkerített külön világok, éppen ellenkezőleg: kiegészítik egymást a teljeskörű szórakozás érdekében” – fogalmaz Ugrai István, a Vörös Neon művészeti vezetője.

A Vörös Neon egyszerre követi a XX. századi magyar varieté hagyományait és hozza el azt a modern mulatószemléletet, amit a hamburgi Pulverfass Cabaret vagy a londoni Kit Kat Club képvisel. Ezt hangsúlyozva a megnyitót követően három bemutatót is tartanak: elsőként a Téli álom című revüest kerül a közönség elé, ami a varieté gyökereihez visszanyúlva, de a mai közönséghez szólva hoz egyszerre lendületet, humort és friss színházi energiát. A csapat szerint a város számos műfajt látott már, de ilyen egyestés műfaji kavalkádot még biztosan nem. A Téli álom a tél különböző epizódjait idézi meg a halloweentől a karácsonyon át a busójárásig, de előkerül a Luca széke és a dizőz mellett feltűnik egy hókirálynő is, miközben egy egészen különleges konferanszié kíséri végig a közönséget ezen az utazáson.

Decemberben a Make Magyarország Great Again című zenés nemzetkarakterológiai kabaré készül Botos Éva és Végh Péter szereplésével, valamint a Hogyan legyünk NER-feleség? című workshopelőadás Fülöp Tímea főszereplésével.

A kultikus múlt századi kabarék világa lebeg a Vörös Neon felett – de csak inspirációként. A cél nem nosztalgia, hanem valami nagyon mai létrehozása: olyan szórakozási forma, amely egyszerre kikapcsol és reflektál a körülöttünk lévő világra. Néha élesen, néha szabadszájúan, néha meghökkentve, de mindig emberközelien, hiszen a produkciók ugyanazzal az igénnyel készülnek, mint eddig: hogy a közönség ráismerjen valamire önmagából és környezetéből és nevessen a mindennapok nehézségein. Csak a forma lesz más – a szemlélet ugyanaz lesz, mint amit a nézők korábban megszoktak tőlük.

A Vörös Neon esti műsorai közben a közönség egész este alatt asztalos felszolgálás mellett fogyaszthat, a földszinti kávézó pedig a napközben is várja a vendégeket. A repertoárelőadások mellett koncertek, stand-upok, podcastfelvételek és zenés-táncos esték is várják az érdeklődőket.