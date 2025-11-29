Engedély nélkül használta fel az ingyenes Bors-különszám Gregor Bernadett gyerekeinek adatait a kényszersorozással riogató cikkéhez

„A cikkben elmondott gondolatokat most is vállalom. Arra azonban nem hívta fel a lap a figyelmemet, hogy egy pártpolitikai propagandacikk egyik szereplője leszek, a kész anyagot megjelenés előtt velem nem egyeztették, ahogy arról sem tájékoztattak, hogy a gyermekeim fotóit, nevüket, születési adatait is felhasználják engedély nélkül egy manipulált, szerkesztett sorkatonai behívóhoz” – írja Gregor Bernadett színésznő a Facebook-bejegyzésében, ami teljes terjedelmében alább olvasható.

A szóban forgó cikk része a Bors által írt „Háború vagy béke?” című különkiadásos, ingyenes lapszámának, amiről itt írtunk hosszabban. Ebben a Bors 16 oldalnyi, tömény rettegtetéssel ajándékozza meg az olvasót, az ilyen típusú főcímei segítségével:

  • Elpusztít mindent...
  • Megölt, megcsonkított, szénné égett emberek
  • A légnyomás megrepeszti a tüdőt, aztán beszippantja és kiköpi az emberi testeket
  • Új nukleáris fegyvereket próbálnak ki a nagyhatalmak
  • 12 705 atombomba fenyegeti a világot

A megakiadás utolsó oldalán jelent meg a „NEM ADJUK A FIAINKAT” című írás, amiben óvodás és kisiskolás celebgyerekek elképzelt kényszersorozásával riogatnak. Itt ismertebb magyar emberek gyerekeinek fotóival a Bors kamu behívópapírokat is szerkesztett, amiken angyali arcú kisfiúk mosolyognak a nevük, születési évszámuk és anyjuk neve említése mellett, amit megspékeltek azzal is, hogy odaírták mindenki neve mellé, hogy KÉNYSZERSOROZOTT, illetve a behívó parancsnok nevét: Ruszin-Szendi Romulusz.

Mivel a cikkben az ő fiai képei és adatai is szerepelnek a kamu behívópapírokon, ennek a kapcsán írta le Gregor Bernadett, hogy két hónappal ezelőtt valóban felhívta a Bors újságírója, hogy többek között tőle is megkérdezze, mi a véleménye a sorkatonaság esetleges visszavezetéséről, és ő pár mondatban válaszolt is.

Viszont azt írta, a fényképek több mint 15 évvel ezelőtt készültek egy hetilap cikkéhez. Akkor, mint a kiskorú gyermekei gondviselője, hozzájárult a képek egyszeri megjelenésehez. „De a fiaim közben felnőttek, 30 és 19 éves nagykorú férfiak, magánszemélyek, civil foglalkozásúak, magyar választópolgárok, akiknek – ahogy bármelyikünknek – magánügye, hogy tavasszal melyik pártra voksolnak” – írta.

„Őket most senki sem kérdezte meg, szeretnének-e szerepelni képpel, névvel, születési évvel egy erősen politikai felhangú újságcikkben” – tette hozzá.

Közölte azt is, reméli, hogy a gyerekei megteszik a szükséges lépéseket a történtekkel kapcsolatban.

