Hadházy Ákos: A rendőrség átkutatta a szafariparkot Hatvanpuszta mellett, de nem találtak illegálisan tartott állatokat

A rendőrség állítólag átkutatta a szafariparkot Hatvanpuszta mellett és nem találták a jávorszarvasokat – írja Hadházy Ákos a Facebook-oldalán. A poszthoz egy dokumentumot is csatolt, a Bicskei Rendőrkapitányság által kiállított, feljelentés elutasításáról szóló dokumentumot. Ezt Hadházy beszámolója szerint annak küldték, aki feljelentést tett a Hatvanpusztán látott jávorszarvasok miatt. Szeptemberben a Magyar Hang írta meg, hogy jávorszarvasokat is fotóztak az Orbán-család majorsága közelében azon a területen, ahol többféle egzotikus állatot is láttak, amiket quaddal terelnek biztonsági őrök. Az illető azért tett feljelentést, mert a jávorszarvas tartása tilos Magyarországon, arra nem kaphat engedélyt senki, mert az veszélyes állatnak minősül.

A rendőrök viszont Hadházy szerint nem találták őket, mert ez szerepel a határozatban: „Az ügyben – Alcsútdoboz-Hatvanpuszta, Hatvanpusztai majorság és környezetében – végrehajtott terepkutatás és adatgyűjtés alapján speciális engedéllyel tartható, védett, vagy veszélyes élőlény példánya nem került azonosításra.”

Márciusban írtuk meg, hogy 2024 májusában szokatlan kérelem érkezett a Fejér Vármegyei Kormányhivatalhoz. Mészáros Lőrinc vadásztársasága, a Vál-völgye Vadásztársaság kérelmezte, hogy közepesen veszélyes állatokat tarthasson és szaporíthasson.

A kérelmet konkrét helyrajzi számokra adták be. Az összesen 20 alcsútdobozi és bicskei helyrajzi számból összeáll az Erőmű-tó és környékének területe. A kérelem alapján a tó körül

6 példány dagesztáni túr (Capra cylindricornis),

25 példány amerikai bölény (Bison bison),

4 példány zebra (Equus quagga) és

2 példány nyársas antilop (Oryx gazella)

rohangálhat. Ezek közük a dagesztáni túr nem biztos, hogy mond valamit az emberek többségének: ez más néven a kelet-kaukázusi kecske. 2024 novemberében újabb kérelmet adott be a vadásztársaság ugyanezekre a helyrajzi számokra, ezúttal 3 zebrára. 2025. januárjában két, március 14-én pedig egy zebrát kérelmeztek.

Pár zebrát már tavaly lefotózott a Gulyáságyú, és a Népszava is írt a gyarapodó vadasparkról, de a zebratéma mégis csak akkor robbant be igazán, amikor március 22-én Magyar Péter egy vagyonnyilatkozati témájú Facebook-posztban bedobta Orbán állítólagos vagyonát illusztrálandó, hogy zebrái vannak.