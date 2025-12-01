18 embert csempésztek volna át Magyarországon, de a NAV egy rutinellenőrzéssel lebuktatta őket

Tizenhat férfit és két nőt próbáltak Olaszországba csempészni, embertelen körülmények között. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóság pénzügyőrei az M7-es autópályán vetettek véget a pokoli utazásnak a NAV közleménye szerint.

Az M7-es autópálya Csörnyeföldi pihenőhelyén egy rutinszerűnek tűnő ellenőrzéssel indult a történet. A járőrök egy Bulgáriából Olaszországba tartó teherautót állítottak meg, amely a papírok szerint szigetelőanyagot szállított. A rakomány azonban első ránézésre is gyanús volt: a hungarocell táblák furcsán körbefogták a rakteret, mintha valamit rejtenének. Az egyenruhások eleinte csempészcigaretta-szállítmányra számítottak, de amikor felnyitották a jármű oldalát, erős, szúrós szag csapta meg őket. A szag forrása hamar megmagyarázta a jelenséget: a hungarocell táblák mögött OSB lapokkal burkolt folyosószerű üreg húzódott, ahol 18 embert zsúfoltak össze, és a hosszú útra mindössze egy hordót kaptak szükségleteik elvégzéséhez.

Fotó: NAV

A pénzügyőrök azonnal értesítették a rendőrség munkatársait, akik átvették a sofőrt, az útitársát és a 18 személyt. A magukat iráni és iraki kurdnak valló utasok magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően nem tudták igazolni, ezért velük kapcsolatban a hatályos magyar jogszabálynak megfelelően jártak el.

A két embercsempészt a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság őrizetbe vette, és bűntetőeljárást indítottak velük szemben, a bíróság pedig elrendelte letartóztatásukat.