A harmadik választást is megóvják Tiszaburán

Megint vesztett az eredetileg megválasztott polgármester Tiszaburán, ahol választási csalás miatt ismételték meg a választást, harmadjára.

Az első fordulót október 5-én tartották, azt Vavrik Géza nyerte meg, a rákövetkezőt és mostanit pedig ellenfele, Fekete Zsigmond.

Fekete Zsigmond Fotó: Németh Dániel/444

A november 30-i voksoláson a Fidesz által gründolt CiKöSz színeiben induló Fekete 986 szavazatot kapott, ami 67,17 százalék volt, az ORFME színeiben induló Vavrik Géza pedig 482-t, amivel 32,82 százalékot ért el.

A 6 fős képviselőtestületbe 5 ciKöSzös jelölt került, és egy olyan, aki mindkét csapattól eltér. Rengetegen indultak a képviselői helyekért, közülük 28 ember egy darab szavazatot sem kapott.

Vavrik Géza egy Facebook-videóban arról beszélt, „ismét sikerült Tiszaburát megvásárolni”, szerinte látható jelei voltak a csalásnak, és megint megóvják az eredményt.

Vavrik Géza Fotó: Németh Dániel/444

Az első választás előtt a Szabad Európa tényfeltárása már jelezte, hogy baj lesz, amit aztán a Telex riportja, majd videója is megerősített. A visszaéléseket hosszan lehetne sorolni. A szavazatokat pénzért, akár 50 ezer forintért adták-vették, volt, hogy a kamera előtt. Embereknek elvették a személyi igazolványát és a lakcímkártyáját, nehogy hamarabb leszavazzanak „rossz helyre”. A szavazókörökben nem a fülke magányában, hanem nyíltan voksoltak, sokszor egy segítő mutatta, hova is kell pontosan tenni az ikszet, és tömegével indultak a kamujelöltek is. A második kör után a felek egymást vádolták csalással, és volt, aki azt mondta, „ezt már csak Xanaxszal lehet kibírni.”

A második választáson is vásároltak szavazatokat, amire az is utal, hogy két szavazókör urnáiban papírpénzt találtak. A falu a rendszerváltás óta az egyik legproblémásabb magyarországi település, a kirívó bűnözés miatt volt, hogy a belügyminiszternek is a helyszínre kellett menni.