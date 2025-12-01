A harmadik választást is megóvják Tiszaburán

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Megint vesztett az eredetileg megválasztott polgármester Tiszaburán, ahol választási csalás miatt ismételték meg a választást, harmadjára.

Az első fordulót október 5-én tartották, azt Vavrik Géza nyerte meg, a rákövetkezőt és mostanit pedig ellenfele, Fekete Zsigmond.

Fekete Zsigmond
Fotó: Németh Dániel/444

A november 30-i voksoláson a Fidesz által gründolt CiKöSz színeiben induló Fekete 986 szavazatot kapott, ami 67,17 százalék volt, az ORFME színeiben induló Vavrik Géza pedig 482-t, amivel 32,82 százalékot ért el.

A 6 fős képviselőtestületbe 5 ciKöSzös jelölt került, és egy olyan, aki mindkét csapattól eltér. Rengetegen indultak a képviselői helyekért, közülük 28 ember egy darab szavazatot sem kapott.

Vavrik Géza egy Facebook-videóban arról beszélt, „ismét sikerült Tiszaburát megvásárolni”, szerinte látható jelei voltak a csalásnak, és megint megóvják az eredményt.

Vavrik Géza
Fotó: Németh Dániel/444

Az első választás előtt a Szabad Európa tényfeltárása már jelezte, hogy baj lesz, amit aztán a Telex riportja, majd videója is megerősített. A visszaéléseket hosszan lehetne sorolni. A szavazatokat pénzért, akár 50 ezer forintért adták-vették, volt, hogy a kamera előtt. Embereknek elvették a személyi igazolványát és a lakcímkártyáját, nehogy hamarabb leszavazzanak „rossz helyre”. A szavazókörökben nem a fülke magányában, hanem nyíltan voksoltak, sokszor egy segítő mutatta, hova is kell pontosan tenni az ikszet, és tömegével indultak a kamujelöltek is. A második kör után a felek egymást vádolták csalással, és volt, aki azt mondta, „ezt már csak Xanaxszal lehet kibírni.”

A második választáson is vásároltak szavazatokat, amire az is utal, hogy két szavazókör urnáiban papírpénzt találtak. A falu a rendszerváltás óta az egyik legproblémásabb magyarországi település, a kirívó bűnözés miatt volt, hogy a belügyminiszternek is a helyszínre kellett menni.

POLITIKA választási csalás tiszabura óvás választás
Kapcsolódó cikkek

Ezt már csak Xanaxszal lehet kibírni

Az elmúlt évtizedekben tán soha nem látott választási csalások helyszíne volt Tiszabura, az ország egyik legszegényebb faluja. A választást vasárnap ismétlik, a faluban tapintható a feszültség.

Tóth-Szenesi Attila, Németh Dániel
Politika

Végtelen történet: megint csaltak Tiszaburán, újra új választás lesz

Választásicsalás-rekorder lett a település.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Elegük van Tiszaburából a pusztataskonyi szeparatistáknak

Harmadszor is időközi választást tartanak Tiszaburán, az előzőeket csalások miatt érvénytelenítették. Az újabb botrány különös mellékszála, hogy a hivatalosan Tiszaburához tartozó, de attól 7 kilométerre fekvő Pusztataskony önállósodni akar. Az üres házakat a tiszaburai beköltözőktől félve felvásárolják.

Tóth-Szenesi Attila, Németh Dániel
POLITIKA